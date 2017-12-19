Данилюк объяснил, зачем Украине новые кредиты

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Киев нуждается в новых кредитах, чтобы отдавать долги. Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

По его словам, за счет выхода на международные рынки заимствований Киеву будет легче выплатить внешние долги в 2019-2020 годах.

Глава Минфина также подчеркнул, что одним из ключевых шагов ведомства стал выпуск еврооблигаций, которые обойдутся Украине дороже в случае прекращения программы МВФ.

Ранее Данилюк заявил, что Украины рассчитывает получить в 2018 году более двух траншей от Международного валютного фонда, добавив, что Киев вполне сможет выполнить оставшиеся требования программы.