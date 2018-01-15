Американский вояж. Данилюк заручился поддержкой США

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе рабочего визита в США обсудил с американским коллегой Стивеном Мнучиным санкционную политику в отношении Российской Федерации, борьбу с коррупцией и инициативы по улучшению бизнес-климата в стране, сообщила пресс-служба Минфина.

"Мы благодарны США за усиление экономических санкций, которые являются эффективным инструментом сдерживания агрессии России. Украина продолжает внедрять реформы, которые дают положительный результат, и благодаря этому нам уже удалось вернуться к экономическому росту", — заявил Данилюк.

При этом он добавил, что Украине на данном пути важна поддержка Вашингтона.

"Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину во внедрении необходимых для страны реформ", — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украине для получения следующего транша МВФ нужно принять непростые реформы, и их принятие нельзя затягивать.