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    Американский вояж. Данилюк заручился поддержкой США

    (обновлено: )10102
    По данным пресс-службы Министерства финансов Украины, в ходе рабочего визита в США Александр Данилюк поблагодарил Вашингтон за "усиление экономических санкций, которые являются эффективным инструментом сдерживания агрессии России".
    Александр Данилюк в ходе рабочего визита в США с американским коллегой Стивеном Мнучиным
    minfin.gov.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе рабочего визита в США обсудил с американским коллегой Стивеном Мнучиным санкционную политику в отношении Российской Федерации, борьбу с коррупцией и инициативы по улучшению бизнес-климата в стране, сообщила пресс-служба Минфина.

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    "Мы благодарны США за усиление экономических санкций, которые являются эффективным инструментом сдерживания агрессии России. Украина продолжает внедрять реформы, которые дают положительный результат, и благодаря этому нам уже удалось вернуться к экономическому росту", — заявил Данилюк.

    При этом он добавил, что Украине на данном пути важна поддержка Вашингтона.

    "Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину во внедрении необходимых для страны реформ", — говорится в сообщении.

    Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украине для получения следующего транша МВФ нужно принять непростые реформы, и их принятие нельзя затягивать.

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