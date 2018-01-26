Апелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед РФ

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Апелляционный суд Англии в пятницу завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Читайте также: Тренд дня: "Зачем Украине МВФ, если экономика растет и реформы буяют?"

В рамках этого процесса Киев пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, обязавшего в 2017 году Минфин Украины исполнить свои обязательства по еврооблигациям перед РФ.

Председательствующая судья Элизабет Глостер, закрывая очные слушания, поблагодарила представителей сторон за представленную информацию. "Благодарю вас за представленные аргументы", — сказала она.

Суд продолжит рассмотрение указанного дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны предоставят дополнительные сведения и данные, которые они не успели изложить в ходе слушаний. После этого суд удалится на принятие решения.

За пять дней открытых заседаний суд ознакомился с доводами и аргументами представителей украинской и российской стороны по спору о долге Украины на 3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Кроме того, каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. В июне прошлого года Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.