наверх
26.01.201816:59
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Апелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед РФ

    Тема:

    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда (164)

    (обновлено: )1861190
    Суд продолжит рассмотрение указанного дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны предоставят дополнительные сведения и данные, которые они не успели изложить в ходе слушаний.
    Доллары
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Апелляционный суд Англии в пятницу завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    По ускоренной процедуре. Дело по долгу Украины перед РФ на $3 млрд

    Читайте также: Тренд дня: "Зачем Украине МВФ, если экономика растет и реформы буяют?"

    В рамках этого процесса Киев пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, обязавшего в 2017 году Минфин Украины исполнить свои обязательства по еврооблигациям перед РФ.

    Председательствующая судья Элизабет Глостер, закрывая очные слушания, поблагодарила представителей сторон за представленную информацию. "Благодарю вас за представленные аргументы", — сказала она.

    Суд продолжит рассмотрение указанного дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны предоставят дополнительные сведения и данные, которые они не успели изложить в ходе слушаний. После этого суд удалится на принятие решения.

    За пять дней открытых заседаний суд ознакомился с доводами и аргументами представителей украинской и российской стороны по спору о долге Украины на 3 миллиарда долларов.

    Ранее сообщалось, что Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Кроме того, каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. В июне прошлого года Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает