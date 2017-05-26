Стала известна дата рассмотрения судом иска Украины к РФ по долгу в $3 млрд

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Первое заседание Апелляционного суда Лондона по заявлению Украины, касающемуся долга перед РФ, запланировано на январь 2018 года, сообщил РИА Новости сообщил юрист, переставляющий интересы РФ в Высоком суде Лондона по указанному делу.

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"Апелляционный суд начнет рассматривать это дело в январе следующего года", — сказал он.

Ранее глава Минфина Александр Данилюк заявлял, что апелляция на решение Высокого суда Лондона будет подана 10 июня.

Высокий суд Лондона в пятницу провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиардов долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов. Требуемая Россией сумма, в которую вошли начисленные проценты по долгу, а также судебные издержки, составила 325 миллионов долларов.

Украина в свою очередь попросила суд о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.

"Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в надлежащий срок", — говорится в сообщении на сайте Минфина Украины.

По словам юриста, представляющего интересы РФ в суде, судья по делу Уильям Блэр, который является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, вынесет своё решение к середине июня.