Стало известно, на сколько Украине хватит запасов газа

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Запасов газа при нынешних темпах добычи Украине хватит на 22 года, написал глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в Урядовом курьере.

По его словам, всего в Украине открыто 402 месторождения газа. Из них 387 находятся на суше, а 15 – на шельфах Азовского и Черного морей.

"В Украине 402 месторождения углеводородов. Из них в промышленной разработке — 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда. Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину, а это на 22 года добычи", — написал Климович.

Он добавил, что если удастся ускорить темпы добычи, то срок в 22 года сократится.

Климович подчеркнул необходимость проведения в Украине широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа.

Как сообщалось ранее, выполнение Украиной решения Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки природного газа на границе с Россией снизит доходы европейских поставщиков на 1,2 млрд долл в 2018 году.