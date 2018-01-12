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    Германия: в ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа через Украину

    (обновлено: )25102
    Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в интересах Германии и других стран Евросоюза сохранение роли Украины как транзитера российского газа.
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Сохранение роли Украины как транзитера российского газа отвечает интересам Германии и других государств ЕС, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. 

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Валентин Землянский о транзитном будущем Украины

    "Коммерческие решения могут иметь последствия для государств в регионе. Поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов (ЕС – ред.), чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа", — сказал Зайберт.

    Важно, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович ищет решение этой проблемы от имени ЕК совместно с Россией и Украиной, добавил он.

    Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) Германии и вместе с немецким Союзом защиты природы (NABU) призвали глав партий, ведущих переговоры о создании правительственной коалиции (ХДС и СДПГ), остановить проект по строительству газопровода "Северный поток-2".

    По их мнению, газопровод угрожает хрупкой экосистеме Балтики, является тупиковым с точки зрения климатической политики, а также "вбивает клин в солидарность Евросоюза".

    Ранее сообщалось, что транзит газа через территорию Украины вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров – рекордного уровня за последние восемь лет.

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