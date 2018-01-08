Первая по лыжам. Украина стала лидером импорта сноубордов в ЕС

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Украина покрыла 50% потребностей стран Евросоюза в импорте лыж и сноубордов. Об этом сообщает Eurostat.

Импорт лыж и сноубордов в страны ЕС по итогам прошлого года достиг 1,5 млн штук. Почти половина потребностей европейцев была покрыта за счет Украины, которая поставила 731,4 тысячи единиц товара.

Она обогнала Китай, на который пришлось 28% импорта (420,6 тысячи).

Как показывает статистика, наибольшим спросом у европейцев пользуются горные лыжи. При этом следует учитывать, что на лыжи и сопутствующие товары приходится лишь 2% в общем объеме импорта спортивного инвентаря из стран за пределами ЕС.

Практически столько же (1,7%) приходится на коньки. Две трети импорта составляет оборудование для водных видов спорта, плавания, гимнастики, легкой атлетики и спортивная обувь.

При этом, в 2016 году страны ЕС экспортировали свыше 7,3 млн пар лыж и сноубордов. Около 60% этого объема (4,3 млн) было продано в другие европейские страны.

Треть всего экспорта пришлась на Австрию (продала 2,5 млн пар лыж и сноубордов). На втором месте среди экспортеров — Великобритания (чуть более 1 млн, или 14%).

Далее с большим отрывом следуют Германия, Болгария и Франция, каждая из которых экспортировала около 600 тыс. единиц спортинвентаря каждая.

Экспорт лыж за пределы ЕС составил 3 млн единиц товара. Почти половина (46%, или 1,4 млн) пришлась на США. Далее следуют Норвегия (11%), Швейцария (10%), Канада (8%), Япония (7%) и Китай (6%).

Ранее сообщалось, что за три квартала текущего года в Украину ввезено 109,6 тысячи импортных легковых автомобилей. По данным ассоциации "Укравтопром", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт машин вырос на 92%. Таможенная стоимость ввезенных авто — более 1,5 миллиарда долларов.