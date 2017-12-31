Экспорт украинских новогодних украшений вырос на 34%

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Экспорт украинских новогодних украшений за десять месяцев текущего года увеличился более чем на треть и составил 6,1 миллиона долларов, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"За десять месяцев 2017 года их (украинских новогодних украшений — ред.) экспорт составил 6,1 миллиона долларов и увеличился на 34,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — написала Микольская в Facebook.

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По её словам, в пятерку самых больших рынков экспорта украинских новогодних украшений вошли Нидерланды, Германия, Польша, Россия и Белоруссия, всего они поставляются в 28 стран.

Кабмин Украины на заседании в среду утвердил экспортную стратегию страны до 2021 года, направленную на поддержку украинских экспортеров.

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Ранее Микольская заявила, что Украина в 2012-2016 годах сократила экспорт товаров на 31,4 миллиарда долларов, из которых благодаря диверсификации рынков стране удалось компенсировать 6,1 миллиарда.