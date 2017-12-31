наверх
31.12.201714:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Экспорт украинских новогодних украшений вырос на 34%

    (обновлено: )29
    По словам торгового представителя Украины, в пятерку самых больших рынков экспорта украинских новогодних украшений вошли Нидерланды, Германия, Польша, Россия и Белоруссия, всего они поставляются в 28 стран.
    Игрушка на новогодней елке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Экспорт украинских новогодних украшений за десять месяцев текущего года увеличился более чем на треть и составил 6,1 миллиона долларов, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

    "За десять месяцев 2017 года их (украинских новогодних украшений — ред.) экспорт составил 6,1 миллиона долларов и увеличился на 34,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — написала Микольская в Facebook.

    Скриншот сообщения

    По её словам, в пятерку самых больших рынков экспорта украинских новогодних украшений вошли Нидерланды, Германия, Польша, Россия и Белоруссия, всего они поставляются в 28 стран.

    Кабмин Украины на заседании в среду утвердил экспортную стратегию страны до 2021 года, направленную на поддержку украинских экспортеров.

    Читайте также: Тимошенко, Рабинович и кто-то еще. Главные суперпопулисты года

    Ранее Микольская заявила, что Украина в 2012-2016 годах сократила экспорт товаров на 31,4 миллиарда долларов, из которых благодаря диверсификации рынков стране удалось компенсировать 6,1 миллиарда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юлия Тимошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие