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    Экономика

    Госстат сообщил о значительном росте экспорта товаров из Украины

    (обновлено: )12002
    Внешнеторговые операции велись с 220 странами мира. Крупнейшим экспортным рынком для Украины остается рынок ЕС – 40,2% общего объема экспорта.
    Доллары
    torange.ru

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. С начала года экспорт товаров из Украины вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 35,18 млрд долларов, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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    Отмечается, что внешнеторговые операции велись с 220 странами мира. Крупнейшим экспортным рынком для Украины остается рынок ЕС – 40,2% общего объема экспорта.

    Доля стран СНГ в общем объеме экспорта составляет 16,1%.

    Также сообщается, что возросла доля Турции (5,7%), Индии (5,2%), Китая (4,6%), Египта (4,3%), ОАЭ (4,1%).

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина намерена увеличить экспорт до 55,7 млрд долларов в 2018 году.

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