В ДНР заявили об экспорте продукции собственного производства в 15 стран

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Предприятия самопровозглашенной Донецкой народной республики экспортируют продукцию в 15 стран, сообщила в пятницу и.о. министра экономического развития Виктория Романюк.

"За 10 месяцев 2017 года продукция вывозилась в 15 стран мира. Наибольшие объемы экспортных поставок осуществлялись в РФ — 87,5% от общего объема экспорта, Луганскую народную республику — 6,7%. Внешняя торговля республики продолжает "разгоняться" и имеет внешнеэкономические связи с 84 государствами", — сказала на заседании народного совета ДНР Романюк, слова которой приводит РИА Новости.

Четырнадцать предприятий возобновили работу в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года, сообщил в пятницу и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

"Начиная с 2017 года, начали и возобновили после длительного простоя производственную деятельность 14 предприятий" — сказал Грановский.

По его словам, среди возобновивших работу предприятий Харцызский канатный завод "Силур", "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат", "Юзовский металлургический завод" и "Макеевский литейный завод". Он отметил, что сейчас в машиностроительном и металлургическом комплексе ДНР работают около 150 предприятий.

"Ожидается, что по итогам 2017 года объём реализации промышленной продукции предприятиями металлургического комплекса составит более 44,5 миллиардов рублей… Объём реализации продукции машиностроения составит 2,7 миллиарда рублей. Две трети произведенной машиностроительной продукции экспортируются, причем треть экспортного объёма приходится на Российскую Федерацию", — добавил Грановский.

Напомним, в начале ноября глава ДНР Александр Захарченко заявил, что более 10 предприятий, остановленных ранее в самопровозглашенной республике, возобновили работу с начала 2017 года.