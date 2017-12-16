Гройсман озвучил "беспрецедентную сумму" на строительство дорог

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует выделение в следующем году на строительство дорог 47 миллиардов гривен.

Об этом он заявил в ходе посещения крупнейшего производителя шин частного акционерного общества "Росава", передают "Украинские Новости".

"Почти 47 млрд гривен — это беспрецедентная сумма за всю историю независимости — мы направим на модернизацию и реконструкцию украинских дорог", — сказал Гройсман.

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Он отметил также, что наряду со строительством новых дорог важно обеспечить безопасность на дорогах.

Ранее Гройсман назвал ключевую задачу Кабмина в 2018 году.