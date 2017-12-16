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16.12.201717:26
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    Гройсман озвучил "беспрецедентную сумму" на строительство дорог

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    (обновлено: )43607
    По словам главы правительства, в следующем году на строительство дорог в Украине будет выделена беспрецедентная сумма за всю независимость - почти 47 млрд грн.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует выделение в следующем году на строительство дорог 47 миллиардов гривен.

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    УНИАН
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    Об этом он заявил в ходе посещения крупнейшего производителя шин частного акционерного общества "Росава", передают "Украинские Новости".

    "Почти 47 млрд гривен — это беспрецедентная сумма за всю историю независимости — мы направим на модернизацию и реконструкцию украинских дорог", — сказал Гройсман.

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    Он отметил также, что наряду со строительством новых дорог важно обеспечить безопасность на дорогах.

    Ранее Гройсман назвал ключевую задачу Кабмина в 2018 году. 

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