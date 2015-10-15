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    Украина не допустит инвесторов из РФ к приватизации - министр

    (обновлено: )23504
    Как заявил министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус, представителям олигархии также следует запретить приватизацию государственных объектов.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украина не допустит российских инвесторов к приватизации государственных объектов, заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

    Флаг РФ
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк
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    "Мы не допустим российских инвесторов к приватизации наших государственных объектов. Как по мне, я бы запретил и украинскому крупному бизнесу участие в приватизации. Они уже приватизировали. Смотрите, какие последствия приватизации наших ключевых объектов украинской олигархией", — сказал министр в интервью "5 каналу" в четверг вечером.

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    Ранее Абрамовичус прогнозировал, что в этом году масштабная приватизация государственных предприятий осуществляться не будет. По словам министра, приватизации, вероятнее всего, следует ожидать в следующем году. В следующем году министр прогнозирует и экономический рост

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    Президент Украины Петр Порошенко в сентябре ввел в действие санкции против РФ. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну до ареста имущества, вводятся сроком на один год. Санкционный список изначально включал в себя 388 физлиц, но позднее шесть имен были изъяты. Теперь список включает в себя 382 физических и 105 юридических лиц. В список попали, в частности, 28 российских банков и 25 авиакомпаний.

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