Украина идет на юридическую войну с РФ из-за $3 млрд долга. Оценки экспертов

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины сообщил 15 октября об успешном завершении переговоров с частными держателями еврооблигаций по реструктуризации государственнцх обязательств. По словам Яценюка, частные кредиторы Украины большинством, которое составляет 75% голосов в комитете кредиторов, приняли решение о списании долгов Украины на сумму 3 миллиарда долларов и реструктуризации долгов на 8,5 миллиардов долларов.

Помимо этого премьер в свойственной только ему манере, которая выгодно отличает этого государственного деятеля от премьер-министров других стран, призвал Россию присоединиться к условиям реструктуризации в вопросе т. н. "российского займа" на 3 миллиарда долларов.

"Три миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем РФ еще раз принять для себя решение — хотят они получать те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные. Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела с РФ. Если они считают, что они нормальные, то мы им предлагаем 29 октября принять те самые условия, которые приняли все украинские кредиторы", — заявил Яценюк.

Вопрос "платить или не платить" России эти три миллиарда долларов остается сегодня наиболее острым и проблемным. Если не заплатить, то Украина окажется в шаге от государственного дефолта, потому что МВФ трактует этот займ как долг Украины перед Россией. Если заплатить, значит признать его таковым и получить ушат обвинений в "зраде", начиная от пользователей соцсетей и заканчивая конкурентами по политическому цеху.

В вопросе трактовки долга Москва не меняет свою позицию: Украина должна погасить евробонды на 3 миллиарда долларов в срок, в конце декабря 2015 года. Никаких отсрочек, никакого "прощения" долга. Если выплаты не будет, это означает дефолт страны и обращение в международный суд. На эту тему неоднократно высказывались и президент РФ Владимир Путин, и премьер Дмитрий Медведев, и министр финансов РФ Антон Силуанов.

В очередной раз эту позицию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По долгу никаких изменений в позиции России нет", — сказал он в ходе конференц-колла. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и министр финансов России Антон Силуанов ранее заявляли, что Москва не намерена обсуждать реструктуризацию долга Украины на 3 миллиарда долларов и ждет, что он будет полностью погашен в декабре текущего года.

Юридическая война с РФ

Кредиторы, которые не согласились на реструктуризацию, обязательно будут обращаться в суды. При этом шансы России добиться положительного для себя решения гораздо выше, чем у остальных. Перспективы Украины в юридической войне с Россией зависят от того, каким именно будет признан этот долг — межгосударственным или коммерческим. В пользу того, что Лондонский арбитраж может признать этот долг межгосударственным говорит то, что он обошелся дешевле, чем стоимость размещения в тот момент времени, которую должна была получить Украина: деньги были получены под 5%, а не под 12%. Во-вторых, деньги для Украины были взяты из суверенного фонда.

"Российская Федерация подаст документы в Лондонский арбитраж, который прописан по условиям размещения как место разрешения споров, и будет настаивать, что это межгосударственный долг. По российскому долгу нужно было рассчитываться еще в начале текущего года, как только были получены первые деньги от МВФ", — считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

При этом, у Российской Федерации есть все шансы получить 3 миллиарда от Украины в полном объеме. Экспертное сообщество склоняется к мысли, что долг будет заплачен либо из золотовалютных резервов, либо за счет дополнительного финансирования от МВФ.

"Россия настаивает, что это межгосударственный долг, хотя юридически он оформлен как коммерческий. Формально он оформлен как коммерческий долг, но реально он выдавался, как межгосударственный. Весь вопрос, как арбитраж в Лондоне на это посмотрит: либо на формальную сторону дела, либо на реальную. От этого будет зависеть дальнейшая процедура того же спора, потому что, если это межгосударственный долг, то Украине так или иначе придется погасить в полном объеме. Хотя есть процедура списания или частичного списания межгосударственного долга. Например, та же Россия списывала подобные долги очень большому количеству стран, в том числе и Кубе, и другим. В основном, это касается постсоветских долгов. Процедура такая есть, но это больше политическая плоскость, чем экономическая. Коммерческий же долг находится полностью в коммерческой плоскости, и здесь уже идут коммерческие суды", — пояснил управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман.

Он обращает внимание, что, что МВФ за нас ничего не заплатит, а просто переложит этот долг на Украину, которая погасит его перед перед МВФ в 2018-2019 году.

"Но Украина же настаивает на списании части долга, а не просто на пролонгировании. Списание долга перед МВФ — маловероятное мероприятие, и то, что Путин перекидывает мостик на МВФ — это их желание, которое может быть и не реализовано", - полагает Найман.

Крым как взаимозачет

Юридическая война с Россией может длиться не один год, таким образом Украина может затягивать с выплатой долга, надеясь на то, что "живыми" деньгами платить не придется..

"Учитывая то, что есть встречные иски Украины по отношению к РФ, возможно этот долг будет зачтен другими долгами, уже России в отношении Украины. Я думаю, что на это Украина, в первую очередь и надеется", — сказал Эрик Найман.

Но такой расчет может оказаться обернуться неприятными сюрпризами. По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, судиться с Россией — наихудший вариант для Украины.

"С Россией необходимо, действительно, либо подключить МВФ, чтобы он нам финансово помог, либо попытаться уговорить Россию реструктуризовать этот долг, либо попытаться погасить его за счет золотовалютных резервов. Просто не погашать этот долг — нельзя. Политики сейчас склонны идти на конфронтацию чисто с политической точки зрения. Но я считаю, что это может кончится очень печально", — считает Александр Охрименко. — Россия может затеять судебное разбирательство, и тогда мы действительно можем потерять Крым. Мы подаем иск и просим один триллион долларов за Крым, а Россия требует от нас три миллиарда долга, а дальше лондонский судья принимает решение: триллион — это много, а три миллиарда — нормально. И сделает зачет. Лондонское решение может быть самым экзотическим, невероятным, но оно возможно. Такой риск есть, и поскольку решение будет принимать Лондонский суд, а не Печерский, никакие разговоры не помогут".

Хуже уже не будет

Если мы не заплатим России в декабре этого года 3 миллиарда долларов, это будет означать, по сути, суверенный дефолт. Но мы уже живем в состоянии технического дефолта, поэтому хуже уже не станет, считает Эрик Найман, который уверен, что дефолт будет переведен в состояние технического.

Как это отразится на гражданах Украины, похоже, никого особо уже не заботит.

"Нужно же сравнивать альтернативу. Что лучше для украинцев: потерять из золотовалютных резервов 3 миллиарда долларов и заплатить России, или пойти на дефолт в отношении российского долга. Я думаю, что выбирая из двух зол меньшее, украинцам выгоднее пойти на дефолт. В данном случае, последствия от дефолта будут менее разрушительными. Мы понимаем и политические последствия для украинской власти. Слишком много раз заявлялось о том, что не будут погашаться долги иностранным кредиторам, в том числе это согласовано и вошло в пакет реструктуризации евробондов. И если Украина погасит долг России, то другие держатели украинских евробондов потребуют и к себе тоже большей лояльности и пересмотра условий реструктуризации", — предупреждает Эрик Найман.

К сожалению, Украина уже больше года живет в состоянии дефолта. Поскольку на лицо все его признаки: высокая безработица, инфляция, девальвация, невозможность заимствования на внешних рынках. Жить в долг для Украины — не в диковинку, долги у государства были, и не маленькие, однако до 2013 года государство было в состоянии ритмично их погашать и до дефолта дело не доходило. Теперь же, в условиях крайней политической нестабильности Украина не только плотно подсела на "долговую" иглу, но и не в состоянии расплатиться с кредиторами. Золотовалютные резервы у нас пополняются исключительно деньгами МВФ, а газ у страны, объявленной агрессором, мы закупаем на одолженные средства.

Справедливости ради стоит упомянуть, что Украине уже приходилось реструктуризовать свои долги в 1998-1999 годах, но тогда речь шла о значительно меньших объемах и до дефолта не дошло.

Надеяться на улучшение экономической ситуации в стране можно только после того, как здесь наступит хотя бы малейшая политическая стабильность.

"Если бы наши олигархи хотя бы часть денег вывели из оффшоров, у нас сразу бы пошел небывалый приток инвестиций. Но ожидать этого можно только тогда, когда закончится война олигархов: когда они поделят посты, должности. Но сейчас, к сожалению, война олигархов в самом разгаре", - сетует Александр Охрименко.

Остается констатировать, что очередной дефолт, объявленный Украиной, никак не повлияет на стабилизацию и улучшение ситуации с экономикой. Мы неуклонно идем на дно, и остается надеяться, что когда страна его достигнет, у нас хватит сил, чтобы от него оттолкнуться.