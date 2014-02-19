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    УПЦ МП: Украина находится на грани национальной катастрофы

    (обновлено: )27
    Украинская православная церковь Московского патриархата призывает власть и оппозицию в Украине начать диалог и прекратить силовое противостояние в Киеве.
    Столкновения в центре Киева
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата призывает власть и оппозицию в Украине начать диалог и прекратить силовое противостояние в Киеве, которое уже поставило страну на грань национальной катастрофы, говорится в официальном заявлении УПЦ.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    "С самого начала политического кризиса и в течение всего периода противостояния Украинская православная церковь неоднократно призывала к прекращению насилия и мирному разрешению конфликта. К большому сожалению, голос Церкви не был услышан. 18 февраля на улицах Киева снова возобновилось силовое противостояние, пролилась кровь, погибли люди. Мы слышим тревожные сообщения о новых столкновениях на Майдане Независимости", - говорится в распространенном в среду заявлении УПЦ.

    Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, слова которого приводятся в заявлении, отметил, что Церковь категорически осуждает кровопролитие и призывает немедленно прекратить насилие и восстановить диалог.

    "Наша страна уже третий месяц балансирует на грани национальной катастрофы. Сейчас все, и власть, и оппозиция, и каждый из нас должны осознать ответственность перед Богом за свои поступки. Угроза гражданской войны и экономического краха на Украине становится, к сожалению, все более реальной", - сказал митрополит Антоний.

    "Призываем стороны противостояния: Братья и сестры! Не разрывайте Украину!" - говорится в заявлении.

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