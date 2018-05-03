"Одесская Барби" показала фото в нижнем белье

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. "Одесская Барби" Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками откровенным фото в нижнем белье. Фотографию опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

@valeria_lukyanova21 Валерия Лукьянова

Пользователи оценили сексуальные формы известной девушки и засыпали ее комплиментами. Кроме того, длинные ноги блондинки не оставили никого равнодушным.

"Выглядишь такой красивой и любимой", "Очень горячо", "Прекрасна" и многие другие приятные выражения.

Напомним, ранее девушка поделилась со своими поклонниками откровенным фото.