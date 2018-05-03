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    Культура

    "Одесская Барби" показала фото в нижнем белье

    (обновлено: )15412
    Пользователи оценили сексуальные формы известной девушки и засыпали ее комплиментами. Кроме того, длинные ноги блондинки не оставили никого равнодушным.
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. "Одесская Барби" Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками откровенным фото в нижнем белье. Фотографию опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

    @valeria_lukyanova21
    Валерия Лукьянова

    Пользователи оценили сексуальные формы известной девушки и засыпали ее комплиментами. Кроме того, длинные ноги блондинки не оставили никого равнодушным.

    "Выглядишь такой красивой и любимой", "Очень горячо", "Прекрасна" и многие другие приятные выражения.

    Напомним, ранее девушка поделилась со своими поклонниками откровенным фото.

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