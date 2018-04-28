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    Американец оказался владельцем редчайшей монеты за миллионы долларов

    (обновлено: )8620
    Речь идет о пятидолларовой монете, отчеканенной в Сан-Франциско в 1854 году серией менее трехсот штук. Стоимость такой редкости достигает нескольких миллионов долларов.
    Редкие монеты. Архивное фото
    Gogo Lobato / AFP

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Американский нумизмат оказался владельцем редчайшей монеты, которая стоит миллионы долларов, сообщает портал Gizmodo.

    Памятная монета Защитникам донецкого аэропорта
    Национальный банк Украины
    НБУ выпустил памятную монету "Защитникам донецкого аэропорта"

    Речь идет о пятидолларовой монете, отчеканенной в Сан-Франциско в 1854 году серией менее трехсот штук. До сегодняшнего дня считалось, что сохранились лишь три из них.

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    При этом одна из них находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая — в частной коллекции, а третья была украдена у члена семейства Дюпон — одного из богатейших в США — в 1967 году. Найти ее так и не удалось, отмечает Gizmodo.

    Владелец монеты, имя которого не называется, первоначально считал ее поддельной. Однако специалисты компании Numismatic Guaranty Corporation, занимающейся проверкой подлинности нумизматических редкостей, сумели подтвердить ее аутентичность.

    @GoCalifornias
    Редкая пятидолларовая монета

    Кроме того, они доказали, что обнаруженная монета не та, которую похитили из коллекции Дюпонов, сравнив ее с фотографиями, сделанными до кражи. Стоимость находки, по словам главы Numismatic Guaranty Corporation Ричарда Монтгомери, составляет миллионы долларов.

    По мнению украинских экономических экспертов, НБУ выпускает чересчур много памятных монет

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