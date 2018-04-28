Американец оказался владельцем редчайшей монеты за миллионы долларов

Gogo Lobato / AFP

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Американский нумизмат оказался владельцем редчайшей монеты, которая стоит миллионы долларов, сообщает портал Gizmodo.

Речь идет о пятидолларовой монете, отчеканенной в Сан-Франциско в 1854 году серией менее трехсот штук. До сегодняшнего дня считалось, что сохранились лишь три из них.

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При этом одна из них находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая — в частной коллекции, а третья была украдена у члена семейства Дюпон — одного из богатейших в США — в 1967 году. Найти ее так и не удалось, отмечает Gizmodo.

Владелец монеты, имя которого не называется, первоначально считал ее поддельной. Однако специалисты компании Numismatic Guaranty Corporation, занимающейся проверкой подлинности нумизматических редкостей, сумели подтвердить ее аутентичность.

@GoCalifornias Редкая пятидолларовая монета

Кроме того, они доказали, что обнаруженная монета не та, которую похитили из коллекции Дюпонов, сравнив ее с фотографиями, сделанными до кражи. Стоимость находки, по словам главы Numismatic Guaranty Corporation Ричарда Монтгомери, составляет миллионы долларов.

По мнению украинских экономических экспертов, НБУ выпускает чересчур много памятных монет.