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    НБУ выпустил памятную монету "Защитникам донецкого аэропорта"

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    В Национальном банке отметили, что чеканка этих монет "является своеобразной благодарностью НБУ украинским солдатам, которые защищают мирный сон украинцев".
    Памятная монета Защитникам донецкого аэропорта
    Национальный банк Украины

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Защитникам донецкого аэропорта". По словам начальник отдела нумизматической продукции и маркетинга НБУ Тамары Лошмановой, монета посвящена мужеству и героизму защитников донецкого аэропорта, сообщает пресс-служба регулятора.

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    "Памятная монета "Защитникам донецкого аэропорта" посвящена мужеству и героизму защитников донецкого аэропорта — "киборгам", оборонявших его в течение 242 дней. Чеканка этих монет является своеобразной благодарностью Национального банка украинским солдатам, которые защищают мирный сон украинцев", — отметила Лошманова.

    Национальный банк Украины
    Памятная монета "Защитникам донецкого аэропорта"

    Над эскизами монеты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Выполнили монету скульпторы Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко.

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    Ранее НБУ ввел в обращение две памятные монеты, посвященные зимним Олимпийским играм, которые в 2018 году пройдут в Южной Корее.

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