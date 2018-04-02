В Канаде выпустили монету в виде писанки

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Королевский монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки. Монета изготовлена из серебра (содержит унцию чистого драгоценного металла), но на этот раз еще и украшена специальным золотым покрытием. Монета "Золотая весна" номиналом 20 долларов выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров.

Монеты-писанки в Канаде выпускаются с 2016 года. Практически все они раскупаются сразу же после появления в обращении. Лимитированная серия 2018 года также была продана ценителям за считанные дни.

На сайте банка пользователям напомнили, что в Канаде — многочисленная украинская диаспора и спрос на такие серии чрезвычайно высокий. Коллекционерам советуют поискать монеты в почтовых отделениях и на ebay.

В разработке дизайна монеты участвовал Украинский музей Канады. Как отмечают авторы, монета — дань уважения украинской диаспоре Канады, сделавшей неоценимый вклад в мультикультурное наследие страны. На монете изображен традиционный украинский пасхальный узор: синий цвет символизирует весеннее небо, растительный орнамент — плодородие и наступающую весну.

mint.ca Королевский монетный двор Канады выпустил монету в виде писанки

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен. Банкноты этих номиналов печататься не будут, но их пока не будут изымать из обращения.