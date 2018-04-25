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    Культура

    Мокрая Настя. Каменских шокировала снимком в купальнике

    (обновлено: )72512
    Бывшая участница популярной группы "Потам и Настя" Настя Каменских поделилась со своими поклонниками довольно откровенной фотографией.
    Настя Каменских
    kamenskux

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Известная поп исполнительница Настя Каменских снова порадовала своих поклонников откровенным снимком.

    Певица выложила в своем аккаунте в инстаграм пикантное фото, на котором артистка позирует в мокром полупрозрачном купальнике, дизайн которого разработала сама.

    kamenskux
    Настя Каменских

    Поклонники восхитились стройной фигурой артистки.

    Всего за два часа снимок набрал 42 тысячи лайков.

    Накануне соцсети бурно обсуждали фотографию Каменских, на которой звезда запечатлена полностью обнаженной.

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