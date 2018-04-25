Мокрая Настя. Каменских шокировала снимком в купальнике

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Известная поп исполнительница Настя Каменских снова порадовала своих поклонников откровенным снимком.

Певица выложила в своем аккаунте в инстаграм пикантное фото, на котором артистка позирует в мокром полупрозрачном купальнике, дизайн которого разработала сама.

kamenskux Настя Каменских

Поклонники восхитились стройной фигурой артистки.

Всего за два часа снимок набрал 42 тысячи лайков.

Накануне соцсети бурно обсуждали фотографию Каменских, на которой звезда запечатлена полностью обнаженной.