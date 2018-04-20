Каменских полностью разделась

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instagram провокационным снимком, который за час набрал почти 55 тысяч "лайков".
На фотографии поп-звезда сидит на ступеньках бассейна полностью обнаженная, прикрывая грудь руками.
Мнения подписчиков разделились: одни раскритиковали артистку за откровенность, а другие — похвалили за идеальную фигуру. Среди комментариев:
- "Сексуальность никто не отменял, и в монашки она не записывалась. Как по мне, ничего лишнего на фото нет. Пока тело в прекрасном состоянии, зачем его скрывать?! Очень эффектное фото".
- "Настя, жги еще!".
- "Ничего красивого тут нет, ляхи жирные".
- "Стоп, стоп, Настя, это уже слишком".
- "А что, как по мне, нормально! Она прикрывает руками и ничего не показывает".
- "Прекрасный вариант красивого тела на красивом фото, на Давида Микеланджело никто не кричал, что это разврат и пошлость. Это искусство".
- "Надо было руки убрать!".
Ранее сеть активно обсуждала "полосатый" образ Каменских.