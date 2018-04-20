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    Культура

    Каменских полностью разделась

    (обновлено: )190847
    Настя Каменских взорвала сеть откровенным снимком: полностью обнаженная певица запечатлена на ступеньках бассейна. Мнения подписчиков разделились: одни критиковали, другие - хвалили.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instagram провокационным снимком, который за час набрал почти 55 тысяч "лайков".

    На фотографии поп-звезда сидит на ступеньках бассейна полностью обнаженная, прикрывая грудь руками.

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Мнения подписчиков разделились: одни раскритиковали артистку за откровенность, а другие — похвалили за идеальную фигуру. Среди комментариев:

    - "Сексуальность никто не отменял, и в монашки она не записывалась. Как по мне, ничего лишнего на фото нет. Пока тело в прекрасном состоянии, зачем его скрывать?! Очень эффектное фото".

    - "Настя, жги еще!".

    Настя Каменских в купальнике
    Фото instagram.com/kamenskux
    Три купальника и обнаженка: краткий отчет об отдыхе Насти Каменских

    - "Ничего красивого тут нет, ляхи жирные".

    - "Стоп, стоп, Настя, это уже слишком".

    - "А что, как по мне, нормально! Она прикрывает руками и ничего не показывает".

    - "Прекрасный вариант красивого тела на красивом фото, на Давида Микеланджело никто не кричал, что это разврат и пошлость. Это искусство".

    - "Надо было руки убрать!".

    Ранее сеть активно обсуждала "полосатый" образ Каменских.

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