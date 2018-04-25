Татарская звезда Instagram вызвала дикий восторг стройной фигурой

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Звезда Instagram Света Билялова, в жилах которой течет татарская кровь, порадовала поклонников новым снимком, где девушка демонстрирует красивый рельефный пресс. Фото топ-блогер разместила на своей странице в Instagram.

@svetabily Татарская красавица Света Билялова

Пользователи не сдерживали своих эмоций и засыпали девушку комплиментами.

"Расскажи как следишь за фигурой и телом", — пишут поклонники.

"Идеальна", — не унимаются воздыхатели.

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