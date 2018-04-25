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    Культура

    Татарская звезда Instagram вызвала дикий восторг стройной фигурой

    (обновлено: )58340
    Девушка просто взбудоражила своих поклонников порцией снимков, на которых она предстала с красивым прессом. Пользователи соцсети не сдерживали эмоций.
    Татарская красавица Света Билялова
    @svetabily

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Звезда Instagram Света Билялова, в жилах которой течет татарская кровь, порадовала поклонников новым снимком, где девушка демонстрирует красивый рельефный пресс. Фото топ-блогер разместила на своей странице в Instagram.

    @svetabily
    Татарская красавица Света Билялова

    Пользователи не сдерживали своих эмоций и засыпали девушку комплиментами.

    "Расскажи как следишь за фигурой и телом", — пишут поклонники.

    "Идеальна", — не унимаются воздыхатели.

    Ранее стало известно имя самой красивой женщины года. Ею стала знаменитая певица Pink.

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