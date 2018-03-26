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    Культура

    Появился первый в мире памятник Дэвиду Боуи

    (обновлено: )86
    Бронзовую скульптуру назвали "Земной посланник". Композиция состоит из сценических образов Боуи, в том числе есть его знаменитый образ Зигги Стардаста.
    Памятник Дэвиду Боуи
    bbc.com

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В городе Эйлсбери появился первый в мире памятник легендарному британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи, сообщает BBC News.

    Бронзовую скульптуру назвали "Земной посланник". Композиция состоит из сценических образов Боуи, в том числе есть его знаменитый образ Зигги Стардаста.

    Памятник также способен воспроизводить песни музыканта. Каждый час поклонники могут услышать через вмонтированные в памятник колонки самые известные хиты Боуи.

    bbc.com
    Памятник Дэвиду Боуи

    Дэвид Боуи умер 11 января в возрасте 69 лет. Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал лишь ближайший круг друзей легендарного исполнителя/

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