Появился первый в мире памятник Дэвиду Боуи

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В городе Эйлсбери появился первый в мире памятник легендарному британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи, сообщает BBC News.

Бронзовую скульптуру назвали "Земной посланник". Композиция состоит из сценических образов Боуи, в том числе есть его знаменитый образ Зигги Стардаста.

Памятник также способен воспроизводить песни музыканта. Каждый час поклонники могут услышать через вмонтированные в памятник колонки самые известные хиты Боуи.

bbc.com Памятник Дэвиду Боуи

Дэвид Боуи умер 11 января в возрасте 69 лет. Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал лишь ближайший круг друзей легендарного исполнителя/