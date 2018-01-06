Раритетное авто Дэвида Боуи продали за рекордную сумму

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Раритетный автомобиль Volvo 262C, принадлежавший британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для старых машин сумму.

Как сообщает издание The Local, покупатель заплатил за лот 212,8 тысячи швейцарских франков (примерно 216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.

Принадлежавший Боуи Volvo выпустили в 1981 году, он стал последним в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составил всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.

Музыкант скончался в январе 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры Боуи продал более 136 миллионов записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.