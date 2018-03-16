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    Группа "Пикник" разбилась в РФ по дороге на концерт

    (обновлено: )53702
    Запланированный на сегодня концерт "Пикника" в Рязанской областной филармонии был отменён. Представитель группы сообщил журналистам, что ближайшие концерты так же будут отменены.
    Группа Пикник попала в серьезное ДТП в РФ
    5-tv.ru

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Четыре музыканта и директор известной группы "Пикник" попали в серьёзное ДТП во Владимирской области, передает "Говорит Москва".

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    Как сообщил бас-гитарист и бэк-вокалист "Пикника" Марат Корчемный, жизни музыкантов травмы не угрожают, но какое-то время им придётся провести в лечебных учреждениях.

    "Вроде все живы. Ехали в Рязань на концерт, и со встречной в нас влетел автомобиль. Ту машину занесло, и она в нас вписалась. Мы госпитализированы, находимся в госпитале в Гусь-Хрустальном. Пролежим здесь до понедельника, а потом видно будет", — отметил он.

    Отмечается, что ДТП произошло по дороге в Рязань, где должен был состояться концерт.

    Запланированный на сегодня концерт "Пикника" в Рязанской областной филармонии был отменён. Представитель группы сообщил журналистам, что ближайшие концерты так же будут отменены.

    Как рассказали РИА Новости в УМВД по Владимирской области, авария с участием трех автомобилей произошла в 11.10 (по Киеву) на 50-м километре автодороги "Владимир- Гусь-Хрустальный – Тума".

    "По предварительной информации, водитель автомобиля Honda выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями "Камаз" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen", — отмечает полиция.

    Все пострадавшие госпитализированы в Гусь-Хрустальную городскую больницу.

    Как сообщалось ранее, грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Черновицкой области, в результате чего четыре человека погибли и один пострадал.

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