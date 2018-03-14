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    Страшное ДТП в Черновицкой области: погибли четыре женщины

    (обновлено: )20702
    По данным полиции, в легковом автомобиле находилось пятеро женщин. Трое из них, в том числе водитель, погибли на месте аварии, одна женщина скончалась по дороге в больницу, еще одна госпитализирована.
    Четыре человека погибли в результате аварии в Черновицкой области Украины
    Нацполиция

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Черновицкой области, в результате чего четыре человека погибли и один пострадал. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Около 10.00 14 марта на трассе в селе Новый Киселев произошло столкновение грузового автомобиля МАN и легкового Hyundai Elantra. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась осуществить разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду", — говорится в сообщении.

    Нацолиция
    Четыре человека погибли в результате аварии в Черновицкой области Украины
    Нацполиция
    Четыре человека погибли в результате аварии в Черновицкой области Украины
    Нацполиция
    Четыре человека погибли в результате аварии в Черновицкой области Украины

    По данным полиции, в легковом автомобиле находилось пятеро женщин. Трое из них, в том числе водитель, погибли на месте аварии, одна женщина скончалась по дороге в больницу, еще одна госпитализирована.

    Как сообщалось ранее, погоня патрульных в Днепре за автомобилем Audi, в котором, предположительно находились грабители, завершилась ДТП, погиб один человек.

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