наверх
13.03.201822:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Днепре погоня патрульных за грабителями завершилась смертельным ДТП

    (обновлено: )62701
    По информации свидетелей, Audi на скорости въехал в Daewoo Lanos, который, в свою очередь, зацепил маршрутку и въехал в Mitsubishi. Последний стоял возле автомойки и из-за столкновения "влетел" в гараж.
    На месте ДТП после погони патрульных в Днепре, 13 марта 2018
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Погоня патрульных в Днепре за автомобилем Audi, в котором, предположительно находились грабители, завершилась ДТП, погиб один человек, пишет Информатор.

    "По информации свидетелей, когда Audi ехал на скорости по улице Калиновой в сторону Березинки, то совершил ДТП с Daewoo Lanos. Тот, в свою очередь, зацепил маршрутку и въехал в Mitsubishi. Последний стоял возле автомойки и из-за столкновения въехал в гараж", — сказано в сообщении.

    По предварительным данным, погиб мужчина, который находился в Daewoo Lanos. Двое из этого авто выпали из салона при столкновении.

    Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру лицам младше 18 лет и людям с уязвимой психикой.

    Вследствие ДТП машину грабителей отбросило на встречную полосу. "После этого злоумышленники покинули авто и начали убегать. Полицейские, которые их преследовали, применили оружие", — говорится в сообщении.

    По данным издания, двух вероятных преступников задержали, еще одного разыскивают.

    В результате аварии образовалась пробка, работает регулировщик.

    В начале февраля на проспекте Шухевича в Киеве произошла авария с участием пяти авто. В результате столкновения двое человек погибли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Ягун
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом