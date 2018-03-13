В Днепре погоня патрульных за грабителями завершилась смертельным ДТП

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Погоня патрульных в Днепре за автомобилем Audi, в котором, предположительно находились грабители, завершилась ДТП, погиб один человек, пишет Информатор.

"По информации свидетелей, когда Audi ехал на скорости по улице Калиновой в сторону Березинки, то совершил ДТП с Daewoo Lanos. Тот, в свою очередь, зацепил маршрутку и въехал в Mitsubishi. Последний стоял возле автомойки и из-за столкновения въехал в гараж", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, погиб мужчина, который находился в Daewoo Lanos. Двое из этого авто выпали из салона при столкновении.

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Вследствие ДТП машину грабителей отбросило на встречную полосу. "После этого злоумышленники покинули авто и начали убегать. Полицейские, которые их преследовали, применили оружие", — говорится в сообщении.

По данным издания, двух вероятных преступников задержали, еще одного разыскивают.

В результате аварии образовалась пробка, работает регулировщик.

В начале февраля на проспекте Шухевича в Киеве произошла авария с участием пяти авто. В результате столкновения двое человек погибли.