Госкомтелерадио дополнило список запрещенной литературы

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Госкомтелерадио увеличил до 156 книг список изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Перечень дополнен 19 российскими книгами. В настоящее время в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из Донецкой и Луганской областей.

Среди запрещенных: "Лейтенант из будущего" (Юрий Валин), "Ангелы апокалипсиса" (Анатолий Гончар), "Как воюют на Донбассе" (Владислав Шурыгин), "Киевская хунта" (Алексей Челноков), "Кровавый евромайдан — преступление века" (Виталий Захарченко), "Крестный путь России" (Николай Леонов), а также 10 книг Александра Тамоникова.

Ранее сообщалось, что три российских сайта — Вконтакте, Одноклассники и Яндекс — попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы.