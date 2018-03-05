наверх
05.03.201816:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Культура

    Госкомтелерадио дополнило список запрещенной литературы

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (590)

    10602
    Перечень дополнен 19 российскими книгами. В настоящее время в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из Донецкой и Луганской областей.
    Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Госкомтелерадио увеличил до 156 книг список изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

    Репродукция картины В. М. Васнецова Три богатыря
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сказка - ложь, но в ней намек. New пантеон запрещенных в Украине героев

    Перечень дополнен 19 российскими книгами. В настоящее время в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из Донецкой и Луганской областей.

    Среди запрещенных: "Лейтенант из будущего" (Юрий Валин), "Ангелы апокалипсиса" (Анатолий Гончар), "Как воюют на Донбассе" (Владислав Шурыгин), "Киевская хунта" (Алексей Челноков), "Кровавый евромайдан — преступление века" (Виталий Захарченко), "Крестный путь России" (Николай Леонов), а также 10 книг Александра Тамоникова.

    Ранее сообщалось, что три российских сайта — Вконтакте, Одноклассники и Яндекс — попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС