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    Матроскин возвращается! Выйдут новые серии "Простоквашино"

    (обновлено: )22950
    В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора.
    Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Новые серии мультфильма "Простоквашино" в интернете появятся уже в апреле. Об этом рассказал журналистам в пятницу директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

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    "Буквально через месяц релиз будет доступен всем, потому что будет осуществлен сначала в интернете, поскольку кино короткометражное. Естественно, он будет выходить на телевидении, но первый раз зрители увидят в интернете. Начало апреля, буквально первого", — сказал Машковцев.

    Ранее председатель правления студии Юлиана Слащева рассказала РИА Новости, что в новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кота Матроскина в новых сериях мультфильма про Простоквашино озвучит Михаил Ефремов.

    По словам собеседницы агентства, образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало. Например, у Дяди Федора в новых сериях будет стильная стрижка, а у героев появятся гаджеты.

    Ранее "Союзмультфильм" объявил о выходе новых историй про героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года.

    Напомним, создатель советского мультипликационного сериала про кота Леопольда мультипликатор Анатолий Резников скончался в Германии на 78-м году жизни.

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