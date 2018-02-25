Джамала сообщила об угрозах фанатов победителя нацотбора на Евровидение

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Победительница Евровидения-2016 и член жюри Национального отбора на международный песенный конкурс Джамала сообщила, что фанаты певца Melovin угрожали ей. Об этом артистка сказала после того, как конкурсант исполнил свою песню.

В субботу молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Лиссабоне.

Джамала отметила, что получала SMS с угрозами и настоятельными просьбами "правильного" голосования за артиста на Нацотборе.

"Мы, артисты, отвечаем за своих фанов, мы настраиваем их на определенный настрой. Фан-группы Melovin угрожают, закидывают SMS с угрозами. Я получала угрозы. Это уже не просто так. Это уголовная ответственность", — сказала Джамала, слова которой приводит сайт телеканала NewsOne.

В ответ на это певец попросил прощения у Джамалы за поведение своих фанатов и сказал, что он уже обращался к ним с просьбой не оскорблять других музыкантов.

"Я не один раз своей аудитории говорил, что людей, которые занимаются подобными вещами, я буду наказывать. Я называю их Melovin`аторами. Они не могут слушать мою музыку. За свою аудиторию я прошу прощения", — ответил на это артист.

Напомним, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии — Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал — 12 мая. Португалия получила право принять международный песенный конкурс после победы своего представителя Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018.

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