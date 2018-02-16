КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Американская певица Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной.

37-летняя певица разместила на своей странице в Instagram три черно-белых снимка, на которых она позирует обнаженной в своем джакузи.

instagram.com/xtina Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной

instagram.com/xtina Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной

Что именно хотела сказать этими смелыми снимками звезда, ее поклонники так и не поняли. Певица никак не прокомментировала фото, ограничившись смайликом в виде капли.

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