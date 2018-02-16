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    Культура

    Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной

    (обновлено: )69914
    Что именно хотела сказать этими смелыми снимками звезда, ее поклонники так и не поняли. Певица никак не прокомментировала фото, ограничившись смайликом в виде капли.
    Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной
    instagram.com/xtina

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Американская певица Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной.

    37-летняя певица разместила на своей странице в Instagram три черно-белых снимка, на которых она позирует обнаженной в своем джакузи.

    instagram.com/xtina
    Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной
    instagram.com/xtina
    Кристина Агилера показала серию откровенных фотографий в ванной

    Что именно хотела сказать этими смелыми снимками звезда, ее поклонники так и не поняли. Певица никак не прокомментировала фото, ограничившись смайликом в виде капли.

    Ранее Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая, которая на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала "серебро" в командных соревнованиях саблисток, похвасталась интимным фото из личного архива. 25-летняя уроженка Черновцов продемонстрировала всем, как проходит ее беременность.

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