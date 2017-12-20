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    Культура

    Голые дочери Брюса Уиллиса сделали фото в ванной

    (обновлено: )143033
    Пока знаменитый актер занимается воспитанием двух младших дочерей, которым 5 и 3 года, его старшенькие делают откровенные снимки и публикуют их в социальных сетях.
    Дочери Брюса Уиллиса сделали совместное фото в ванной
    Фото из Instagram Таллула Уиллис

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Трое старших дочерей знаменитого американского актера Брюса Уиллиса опубликовали совместное фото и выложили его в Instagram.

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    На фото Румер (29 лет), Скаут (26 лет) и Таллула Уллис (23 года) полностью голыми сидят в ванной.

    "Три ангелочка", — так Таллула назвала снимок вместе с сестрами.

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    Девушки являются совместными дочерьми Брюса Уиллиса и другой звезды Голливуда — актрисы Деми Мур. Она также нередко становится героем фотосъемки, результаты которой ее дочери потом выкладывают в социальные сети.

    Напомним, что Брюс Уиллис многодетный отец. Всего у него пять дочерей. Кроме детей от Деми Мур, актер воспитывает двух дочерей вместе со своей второй женой Эммой Хеминг. Младшая дочь Эвелин Пенн появилась на свет в мае 2014 года.

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