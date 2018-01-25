Легендарному Высоцкому в четверг исполнилось бы 80 лет

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина.

В четверг, 25 января, исполнилось 80 лет со дня рождения поэта и актера Владимира Высокого.

В России в этот день в честь актера пройдет музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в Кремлевском дворце, спектакль по прозе Высоцкого "Роман о девочках", мультимедийное шоу "Я жив! Снимите черные повязки!", постановка по пластинке "Алиса в стране чудес" и другие мероприятия.

Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве.

В 1955 году поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института, который оставил после первого семестра.

Годом спустя поступил на актерский факультет Школы-студии МХАТ, на курс Павла Массальского и Александра Комиссарова, который окончил в 1960 году.

В 1960-1962 годах Высоцкий был актером Московского театра имени А.С. Пушкина. В 1962-1964 годах играл в Московском театре миниатюр.

Позже он работал в труппе Московского театра драмы и комедии на Таганке. Начав с небольших ролей, Владимир Высоцкий в течение ряда лет стал ведущим актером театра. Он сыграл Галилея и летчика Янг Суна в пьесах Бертольда Брехта "Жизнь Галилея" и "Добрый человек из Сезуана", Хлопушу в инсценировке поэмы Сергея Есенина "Пугачев", Лопахина в поставленном Анатолием Эфросом спектакле "Вишневый сад" по Антону Чехову, Свидригайлова в "Преступлении и наказании" по Федору Достоевскому.

Роль Гамлета принесла Высоцкому известность на родине и за рубежом. В 1976 году спектакль был удостоен Гран-При на театральном фестивале БИТЕФ в Белграде, в 1977 году на гастролях во Франции таганский "Гамлет" был назван лучшим иностранным спектаклем года.

В кино он дебютировал в 1959 году в эпизодической роли студента Пети в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы".

В начале своей кинокарьеры Высоцкий был занят в основном в эпизодах и ролях второго плана. Он снимался в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина" (1961), "713-й просит посадку" (1962), "Увольнение на берег" (1962), "Штрафной удар" (1963), "На завтрашней улице" (1965), "Наш дом" (1965).

Первой своей серьезной ролью Владимир Высоцкий считал военный фильм "Я родом из детства" (1966), где впервые прозвучали его военные песни. Популярность ему принесла картина "Вертикаль" (1966), для которой Высоцким были написаны альпинистские баллады.

Среди последующих киноролей – геолог Максим ("Короткие встречи", 1967), Брусенцов ("Служили два товарища", 1968), браконьер Рябой ("Хозяин тайги", 1969), Билли Сигер ("Бегство мистера Мак-Кинли", 1975), Борис Ильич ("Единственная", 1975).

Особую популярность принесла Высоцкому роль капитана Жеглова в телесериале "Место встречи изменить нельзя" (1979).

Всего фильмография Владимира Высоцкого насчитывает около тридцати ролей.

Помимо работ в театре и кино в стране актер был известен в первую очередь как поэт и певец, автор и исполнитель собственных песен.

С 1965 года Высоцкий пел со сцены. Он дал более одной тысячи концертов в СССР и за рубежом. Во второй половине 1970-х годов актер часто бывал за рубежом, выступал с концертами во Франции, США, Канаде и других странах.

Стихи поэта на родине практически не печатались. Лишь в 1981 году вышел первый его сборник "Нерв", в 1988 году – "Я, конечно, вернусь…".

16 июля 1980 года состоялось последнее выступление артиста в подмосковном Калининграде (ныне Королев). 18 июля Высоцкий последний раз появился в роли Гамлета в Театре на Таганке. 20 июля он написал последнее стихотворение: "И снизу лед, и сверху – маюсь между…".

25 июля 1980 года Владимир Высоцкий скончался в Москве. Официального сообщения о смерти не было – в это время проходила московская Олимпиада. В день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Владимир Высоцкий был трижды женат. Первой его супругой была актриса Иза Жукова, второй – актриса Людмила Абрамова, третьей – французская актриса русского происхождения Марина Влади. Во втором браке у актера родились двое сыновей. Его старший сын Аркадий (1962 года рождения) – сценарист. Младший сын Никита (1964 года рождения) – актер, режиссер и продюсер, директор Государственного музея своего отца. По сценарию Никиты Высоцкого в 2011 году был снят фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой".