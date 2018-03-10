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    Владимир Высоцкий (автор песен)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Владимир Вятрович
    Вятрович передумал запрещать Цоя и Высоцкого
    03:57 11.02.2018
    635Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, у него есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание Владимира Высоцкого.
    Владимир Вятрович
    Культура как оружие. Вятрович тащит Украину в XVIII век
    12:33 02.02.2018
    1600Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Глубинная романтическая идея о равенстве культуры и народа, живущая в "генах" национализма и в Вятровиче нашедшая своего спикера – это очень опасная идея. Мы откатываемся во всех смыслах слова куда-то очень далеко в прошлое – и идейно, и политически.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Вятрович vs Высоцкий и Цой: господа, вы меня не так поняли....
    07:41 30.01.2018
    4270Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович вызвал в сети бурную дискуссию очередным пассажем по поводу "вражеских" деятелей культуры. После шквала критики и негодования одиозный чиновник пустился в пространные оправдания.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    "Курение убивает": Вятрович снова об "опасности" Цоя и Высоцкого
    11:30 28.01.2018
    2292Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам Вятровича, он не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей. Директор института национальной памяти Украины отметил, что имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Соцсети: вятровичей много, а Цой, Высоцкий, Булгаков - навсегда
    16:43 26.01.2018
    3268Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Неугомонный директор института национальной памяти Владимир Вятрович опять в эпицентре творческой дискуссии. А все из-за изысканных "щупалец русского мира", к которым историк причислил творчество Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Вятрович недоволен популярностью Высоцкого в Facebook
    00:19 26.01.2018
    1111
    Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что юбилей поэта Василия Стуса привлек меньше внимания пользователей соцсети.
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    ...а вот, если бы... Высоцкому – 80
    12:16 25.01.2018
    575
    Все в жизни великого поэта могло бы сложиться по-другому. "Скорая" могла бы приехать вовремя, а Марина Влади увезла бы мужа во Францию. Там Высоцкий "соскочил" бы с алкоголя и наркотиков, быстро восстановил здоровье. Но что было бы дальше...
    Владимир Высоцкий
    Легендарному Высоцкому в четверг исполнилось бы 80 лет
    07:45 25.01.2018
    223
    Высоцкий стал известен миру как гениальный актер театра и кино, поэт и музыкант. Зрителям особенно запомнился фильм с его участием - телесериал "Место встречи изменить нельзя".
    Владимир Высоцкий
    Биография Владимира Высоцкого. Справка
    03:11 25.01.2018
    903
    С 1964 года Владимир Высоцкий работал в труппе Московского театра драмы и комедии на Таганке. Начав с небольших ролей, он стал ведущим актером театра.
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    Родственница Высоцкого: "Он всегда жил на разрыв"
    18:35 25.01.2017
    386
    В день рождения легендарного поэта Владимира Высоцкого, его родственница по отцовской линии вспоминает, каким он был и почему к нему всегда относились настороженно.
    Владимир Высоцкий. Крылатые фразы из фильмов. Видео
    Владимир Высоцкий. Крылатые фразы из фильмов 
    14:46 25.01.2017
    874
    Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения поэта, певца, актера театра и кино Владимира Высоцкого. На видео - подборка известных фраз актера из фильмов.
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий в театре, кино и жизни 
    13:17 25.01.2017
    327
    Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца, актера театра и кино. О его жизни и творчестве снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий. Справка
    12:21 25.01.2017
    1073
    Поэт, певец, актер театра и кино Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Во вторник ему исполнилось бы 79 лет. О жизни и творчестве актера и поэта снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.
    Владимир Высоцкий
    В театре на Таганке нашли неизвестные прежде строки Высоцкого
    12:21 09.12.2015
    840
    Как сообщила директор театра на Таганке Ирина Апексимова, в гримерке Высокого "найден такой уникальный "автограф" на гримерном столике Высоцкого, на дне ящика, где написано четверостишие карандашом".
    Посмертная маска Высоцкого ушла с молотка за 55 тыс евро
    Парижский аукцион: проданы маска и личные вещи Высоцкого 
    17:52 25.11.2015
    323
    Посмертная маска известного советского актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого ушла с молотка на торгах аукционного дома Drouot в Париже за 55 тысяч евро.
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    Посмертная маска Высоцкого была продана на аукционе в Париже за 55 тыс евро
    17:21 25.11.2015
    290
    Посмертная маска Владимира Высоцкого выполненная из сплава бронзы и серебра, на обороте маски красным маркером написана дата — 1980 — год смерти певца и инициалы вдовы Высоцкого.
    Владимир Высоцкий
    Личные вещи Владимира Высоцкого продадут на аукционе Drouot в Париже
    05:16 25.11.2015
    572
    Самым дорогим лотом предстоящих торгов стала посмертная маска Высоцкого, выполненная из сплава бронзы и серебра. На обороте маски красным маркером написана дата - 1980 - год смерти певца и инициалы Влади - MV.
    Марина Влади и Владимир Высоцкий
    Марина Влади выставляет личные вещи Высоцкого на аукцион в Париже
    03:15 12.10.2015
    497
    Среди выставляемых на аукцион вещей поэта - последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное на проездном билете от 11 июня 1980 года, по предварительным оценкам, цена лота составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро.
    Владимир Высоцкий
    Тридцать пять лет назад скончался актер и поэт Владимир Высоцкий
    03:48 25.07.2015
    1013
    Поэт, певец, актер театра и кино Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военнослужащего. Всего Владимир Высоцкий написал около 600 песен и стихов.
    Владимир Высоцкий
    Никита Высоцкий надеется, что в Москве появится улица имени его отца
    12:43 19.11.2013
    22
    Как отметил Никита Высоцкий на пресс-конференции в РИА Новости во вторник, он инициативу издания одобряет, но есть масса сложностей с законом о переименовании улиц, который действует сегодня в Москве.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Владимир Вятрович
    Вятрович передумал запрещать Цоя и Высоцкого
    03:57 11.02.2018
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    По словам директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, у него есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание Владимира Высоцкого.
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