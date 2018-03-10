Глубинная романтическая идея о равенстве культуры и народа, живущая в "генах" национализма и в Вятровиче нашедшая своего спикера – это очень опасная идея. Мы откатываемся во всех смыслах слова куда-то очень далеко в прошлое – и идейно, и политически.
Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович вызвал в сети бурную дискуссию очередным пассажем по поводу "вражеских" деятелей культуры. После шквала критики и негодования одиозный чиновник пустился в пространные оправдания.
По словам Вятровича, он не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей. Директор института национальной памяти Украины отметил, что имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.
Неугомонный директор института национальной памяти Владимир Вятрович опять в эпицентре творческой дискуссии. А все из-за изысканных "щупалец русского мира", к которым историк причислил творчество Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова.
Все в жизни великого поэта могло бы сложиться по-другому. "Скорая" могла бы приехать вовремя, а Марина Влади увезла бы мужа во Францию. Там Высоцкий "соскочил" бы с алкоголя и наркотиков, быстро восстановил здоровье. Но что было бы дальше...
Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца, актера театра и кино. О его жизни и творчестве снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.
Поэт, певец, актер театра и кино Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Во вторник ему исполнилось бы 79 лет. О жизни и творчестве актера и поэта снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.
Самым дорогим лотом предстоящих торгов стала посмертная маска Высоцкого, выполненная из сплава бронзы и серебра. На обороте маски красным маркером написана дата - 1980 - год смерти певца и инициалы Влади - MV.
Среди выставляемых на аукцион вещей поэта - последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное на проездном билете от 11 июня 1980 года, по предварительным оценкам, цена лота составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".