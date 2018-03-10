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Глубинная романтическая идея о равенстве культуры и народа, живущая в "генах" национализма и в Вятровиче нашедшая своего спикера – это очень опасная идея. Мы откатываемся во всех смыслах слова куда-то очень далеко в прошлое – и идейно, и политически.