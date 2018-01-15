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    Прощание с актером Михаилом Державиным проходит в Москве

    (обновлено: )50801
    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным началось в понедельник в Театре сатиры в Москве. Державин ушел из жизни 10 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
    РИА Новости

    Гроб с телом актера в окружении венков установлен на сцене театра, где Державин прослужил полвека. У входа в театр выстроилась очередь из желающих простится с актером. После гражданской панихиды Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

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    С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других.

    Не менее богатой была и его карьера в кино. Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", " Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.

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