Прощание с актером Михаилом Державиным проходит в Москве

Гроб с телом актера в окружении венков установлен на сцене театра, где Державин прослужил полвека. У входа в театр выстроилась очередь из желающих простится с актером. После гражданской панихиды Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

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С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других.

Не менее богатой была и его карьера в кино. Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", " Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.