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    Культура

    Назван лучший актер в истории

    (обновлено: )47402
    По результатам голосования, Хэнкс получил более 22 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге. На втором месте – звезда 40-х – 50-х годов американская актриса Бетт Дэвис.
    Фильм Секретное досье. Том Хэнкс
    imdb.com

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Голливудский актер Том Хэнкс был назван лучшим актером всех времен, сообщает портал Ranker.

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    Портал провел голосование, в котором приняли участие более миллиона человек.

    По результатам, Хэнкс получил более 22 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге. 

    На втором месте – звезда 40-х – 50-х годов американская актриса Бетт Дэвис ("Все о Еве", "Смерть на Ниле"). На третьем месте — актер театра и кино Марлон Брандо.

    Также в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

    Напомним, знаменитый британский актер Гари Олдмен получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме "Темные времена".

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