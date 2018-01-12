Назван лучший актер в истории

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Голливудский актер Том Хэнкс был назван лучшим актером всех времен, сообщает портал Ranker.

Портал провел голосование, в котором приняли участие более миллиона человек.

По результатам, Хэнкс получил более 22 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге.

На втором месте – звезда 40-х – 50-х годов американская актриса Бетт Дэвис ("Все о Еве", "Смерть на Ниле"). На третьем месте — актер театра и кино Марлон Брандо.

Также в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

Напомним, знаменитый британский актер Гари Олдмен получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме "Темные времена".