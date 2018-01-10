Названа самая популярная актриса фильмов для взрослых

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Самой популярной актрисой 2017 года в жанре фильмов для взрослых стала американка Райли Рид, говорится в годовом отчете американского порнохостинга PornHub.

По данным за 2017 год, Райли Рид снялась в более чем 562 фильмах. Также Рид выиграла награду XBIZ в категории "Лучшая новая старлетка" в 2013 году и "Исполнительница года" в 2014, став первой порноактрисой, получившей эти две награды два года подряд. В 2014 году она также выиграла награды XBIZ во всех трёх категориях, в которых была номинирована.

PornHub Рейтинг самых популярных актрис фильмов для взрослых

За Рид по количеству просмотров следуют Миа Халифа и Лиза Энн, которые закончили порнокарьеру еще в 2016 году. Четвертое место в рейтинге заняла небезызвестная Ким Кардашьян, пятерку лидеров замыкает Санни Леоне, ставшая звездой в индийском Болливуде.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе обнаружили мертвой американскую порноактрису Оливию Нову.