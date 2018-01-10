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    Культура

    Названа самая популярная актриса фильмов для взрослых

    (обновлено: )82110
    Рейтинг самых популярных актрис фильмов для взрослых возглавила американка Райли Рид. За ней следуют Миа Халифа и Лиза Энн, которые закончили порнокарьеру еще в 2016 году.
    Райли Рид
    Райли Рид в instagram

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Самой популярной актрисой 2017 года в жанре фильмов для взрослых стала американка Райли Рид, говорится в годовом отчете американского порнохостинга PornHub.

    По данным за 2017 год, Райли Рид снялась в более чем 562 фильмах. Также Рид выиграла награду XBIZ в категории "Лучшая новая старлетка" в 2013 году и "Исполнительница года" в 2014, став первой порноактрисой, получившей эти две награды два года подряд. В 2014 году она также выиграла награды XBIZ во всех трёх категориях, в которых была номинирована.

    PornHub
    Рейтинг самых популярных актрис фильмов для взрослых

    За Рид по количеству просмотров следуют Миа Халифа и Лиза Энн, которые закончили порнокарьеру еще в 2016 году. Четвертое место в рейтинге заняла небезызвестная Ким Кардашьян, пятерку лидеров замыкает Санни Леоне, ставшая звездой в индийском Болливуде.

    Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе обнаружили мертвой американскую порноактрису Оливию Нову.

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