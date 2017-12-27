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    Культура

    Брата Рианны застрелили на Барбадосе

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    По данным предварительного расследования, брат певицы Рианны Тэйвон Кейсин Аллейн находился недалеко от своего дома, когда неизвестный выстрелил в него несколько раз.
    Рианна и ее двоюродный брат
    rihannadaily

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Двоюродного брата популярной певицы Рианны застрелили на Барбадосе через несколько часов после того, как семья американской исполнительницы отметила Рождество, сообщила она в Instagram.

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    "Покойся с миром, брат… Не могу поверить, что еще прошлой ночью я тебя обнимала! Никогда не поверила бы, что это будет последний раз, когда я почувствую тепло твоего тела! Я всегда буду любить тебя", — написала певица в своем аккаунте.

    Как сообщает местное издание Nation News, погибшего звали Тэйвон Кейсин Аллейн, ему был 21 год. По данным предварительного расследования, Аллейн находился недалеко от своего дома, когда неизвестный выстрелил в него несколько раз. Родственника Рианны доставили в госпиталь, где он скончался от полученных ранений.

    Расследование продолжается.

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