Брата Рианны застрелили на Барбадосе

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Двоюродного брата популярной певицы Рианны застрелили на Барбадосе через несколько часов после того, как семья американской исполнительницы отметила Рождество, сообщила она в Instagram.

"Покойся с миром, брат… Не могу поверить, что еще прошлой ночью я тебя обнимала! Никогда не поверила бы, что это будет последний раз, когда я почувствую тепло твоего тела! Я всегда буду любить тебя", — написала певица в своем аккаунте.

Как сообщает местное издание Nation News, погибшего звали Тэйвон Кейсин Аллейн, ему был 21 год. По данным предварительного расследования, Аллейн находился недалеко от своего дома, когда неизвестный выстрелил в него несколько раз. Родственника Рианны доставили в госпиталь, где он скончался от полученных ранений.

Расследование продолжается.