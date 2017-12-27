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    Фотоленты

    Мертвое море творит чудеса с обычными вещами

    (обновлено: )203
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com
    Скульптуры из соли
    facebook.com/amal.nadhreen
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com
    Скульптуры из соли
    facebook.com/amal.nadhreen
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com
    Скульптуры из соли
    facebook.com/amal.nadhreen
    Скульптуры из соли
    facebook.com/amal.nadhreen
    Скульптуры из соли
    facebook.com/amal.nadhreen
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com
    Скульптуры из соли
    sigalitlandau.com

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    Произведения израильской художницы Сигалит Ландау украшают лучшие музеи современного искусства в мире. Необычный подход "скульптора" позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи. 

    Сигалит помещает в Мертвое море самые разнообразные предметы на длительное время, чтобы кристаллы соли покрыли их толстым слоем, и достает их на сушу в совершенно преображенном виде. Каждый выбор художницы не случаен, она большое внимание уделяет текстуре и поверхности каждой вещи.

    Смотрите также: Ледяная роскошь. Фестиваль льда и снега в Маньчжурии

    Необычные "скульптуры" платьев, скрипок, велосипедов, башмаков, рыболовных сетей и даже арбузов, инкрустированные толстыми слоями соли, затем снимают на камеру.

    "Эти вещи "выходят из игры‟, покидают царство обычных предметов и становятся произведениями искусства. Они теряют свои старые черты и вместе с чистотой духа впитывают в себя новые свойства", — говорит художница.

    В своей книге Salt Years Сигалит описывает создание соляных скульптур, которым она занимается уже 15 лет.

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