Мертвое море творит чудеса с обычными вещами

Произведения израильской художницы Сигалит Ландау украшают лучшие музеи современного искусства в мире. Необычный подход "скульптора" позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи.

Сигалит помещает в Мертвое море самые разнообразные предметы на длительное время, чтобы кристаллы соли покрыли их толстым слоем, и достает их на сушу в совершенно преображенном виде. Каждый выбор художницы не случаен, она большое внимание уделяет текстуре и поверхности каждой вещи.

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Необычные "скульптуры" платьев, скрипок, велосипедов, башмаков, рыболовных сетей и даже арбузов, инкрустированные толстыми слоями соли, затем снимают на камеру.

"Эти вещи "выходят из игры‟, покидают царство обычных предметов и становятся произведениями искусства. Они теряют свои старые черты и вместе с чистотой духа впитывают в себя новые свойства", — говорит художница.

В своей книге Salt Years Сигалит описывает создание соляных скульптур, которым она занимается уже 15 лет.