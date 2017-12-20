Голливудского продюсера обвинили в растлении малолетних

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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Голливудского продюсера Гэри Годдарда обвинили в растлении и в покушении на растление малолетних, сообщает Los Angeles Times.

Продюсер известен по работе над бродвейскими шоу, в кино и на телевидении. Его компания Goddard Group также разрабатывает аттракционы для тематических парков.

Против Годдарда выступили восемь человек, начинавших актерскую карьеру в детстве в театральной труппе в Санта-Барбаре, в том числе актер из сериала "Скорая помощь" Энтони Эдвардс.

В свою очередь, представитель продюсера опроверг обвинения 40-летней давности.

Также отмечается, что Годдард взял отпуск в Goddard Group в ноябре, когда начала появляться информация о домогательствах.