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    Культура

    Голливудского продюсера обвинили в растлении малолетних

    (обновлено: )73
    Против Годдарда выступили восемь человек, начинавших актерскую карьеру в детстве в театральной труппе в Санта-Барбаре, в том числе актер из сериала "Скорая помощь" Энтони Эдвардс.
    Гэри Годдарда
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Голливудского продюсера Гэри Годдарда обвинили в растлении и в покушении на растление малолетних, сообщает Los Angeles Times.

    Продюсер известен по работе над бродвейскими шоу, в кино и на телевидении. Его компания Goddard Group также разрабатывает аттракционы для тематических парков.

    Против Годдарда выступили восемь человек, начинавших актерскую карьеру в детстве в театральной труппе в Санта-Барбаре, в том числе актер из сериала "Скорая помощь" Энтони Эдвардс.

    В свою очередь, представитель продюсера опроверг обвинения 40-летней давности.

    Также отмечается, что Годдард взял отпуск в Goddard Group в ноябре, когда начала появляться информация о домогательствах.

     

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