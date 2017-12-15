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    Культура

    В адрес Дастина Хоффмана поступили новые обвинения в домогательствах

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун... (68)

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    Одна из женщин заявила, что актер предстал перед ней в обнаженном виде в 1980 году, когда ей было 16 лет, и потребовал сделать ему массаж ног.
    Актер Дастин Хоффман. Архивное фото
    BERTRAND GUAY / AFP

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Три женщины обвинили голливудского актера Дастина Хоффмана в домогательствах, имевших место 30 и более лет назад, сообщило издание Variety.

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    По его данным, две женщины заявляют, что приставания имели место в 1987 году. Третья женщина заявила, что Хоффман предстал перед ней в обнаженном виде в 1980 году, когда ей было 16 лет, и потребовал сделать ему массаж ног.

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    Адвокат актера Марк Нойбауэр назвал эти заявления "клеветнической ложью".

    Общее число женщин, обвиняющих Хоффмана, достигло шести. Ни одно из дел не рассматривается в суде. Хоффман извинился перед одной из женщин.

    Хоффман, которому 80 лет, является лауреатом двух премий американской киноакадемии за роли в фильмах "Человек дождя" и "Крамер против Крамера", он также известен ролями в таких фильмах, как "Выпускник", "Тутси" и "Полуночный ковбой".

    В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

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