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    Культура

    Американская киноакадемия исключила продюсера Вайнштейна

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    Согласно заявлению киноакадемии, организация не просто отделяется от тех, кто не уважает собственных коллег, а также направляет сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в киноиндустрии прошли.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Американская киноакадемия решила исключить из своих рядов подозреваемого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, говорится в распространенном в субботу заявлении организации.

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    "Совет директоров академии обсудил сегодня обвинения в адрес Харви Вайнштейна и проголосовал за его исключение", — отмечается в заявлении. Также сообщается, что за это решение проголосовало "гораздо больше" необходимых двух третей участников совещания.

    "Мы не просто отделяемся от тех, кто не уважает собственных коллег. Мы также направляем сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в нашей индустрии прошли", — подчеркнули в киноакадемии.

    Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

    Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале их карьеры подвергались домогательствам со стороны Вайнштейна.

    Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.

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