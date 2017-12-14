Стала известна причина госпитализации Валентина Гафта

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Народный артист России Валентин Гафт находится в больнице, где проходит плановое обследование, сообщил РИА Новости представитель театра.

Ранее в четверг сообщалось, что 82-летнего Гафта госпитализировали из-за неудачного падения.

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"Валентин Иосифович находится в больнице. Но это не экстренная госпитализация, а плановое обследование", — сказал агентству представитель театра.

Театр "Современник" отменил спектакль с участием Гафта "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря. Представление перенесено на 5 февраля.

Ранее стало известно, что знаменитый британский певец Робби Уильямс отменил концерты в России из-за опасной болезни.