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    Культура

    Стала известна причина госпитализации Валентина Гафта

    (обновлено: )44112
    СМИ сообщили, что 82-летний Валентин Гафт был госпитализирован из-за неудачного падения, однако в театре "Современник" заявили, что актер помещен в больницу для планового осмотра.
    Актер Валентин Гафт. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Народный артист России Валентин Гафт находится в больнице, где проходит плановое обследование, сообщил РИА Новости представитель театра.

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    Ранее в четверг сообщалось, что 82-летнего Гафта госпитализировали из-за неудачного падения.

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    "Валентин Иосифович находится в больнице. Но это не экстренная госпитализация, а плановое обследование", — сказал агентству представитель театра.

    Театр "Современник" отменил спектакль с участием Гафта "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря. Представление перенесено на 5 февраля.

    Ранее стало известно, что знаменитый британский певец Робби Уильямс отменил концерты в России из-за опасной болезни. 

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