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    Культура

    Валентин Гафт госпитализирован - СМИ

    (обновлено: )112601
    По информации СМИ, 82-летний Валентин Гафт был вынужденно госпитализирован после неудачного падения. Премьерный спектакль в "Современнике" с Гафтом отменен.
    Актер Валентин Гафт. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Известный российски актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт госпитализирован. 

    Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Леонидом Броневым в Москве

    Об этом сообщает mir24.tv со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Обратиться к врачам 82-летний артист был вынужденно госпитализирован после неудачного падения. Где произошел инцидент – на улице или дома, а также о тяжести травмы  пока не сообщается.

    Театр "Современник", где работает артист, отменил премьерный спектакль "Пока существует пространство".

    Ожидается, что на сцену актер в этом спектакле теперь выйдет лишь в феврале 2018 года.

    "В связи с болезнью артиста спектакль "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря 2017 года, ПЕРЕНОСИТСЯ на 5 февраля 2018 года. Билеты действительны", – говорится в официальном сообщении "Современника".

    Ранее сообщалось, что народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.

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