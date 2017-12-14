Валентин Гафт госпитализирован - СМИ

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Известный российски актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт госпитализирован.

Об этом сообщает mir24.tv со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Обратиться к врачам 82-летний артист был вынужденно госпитализирован после неудачного падения. Где произошел инцидент – на улице или дома, а также о тяжести травмы пока не сообщается.

Театр "Современник", где работает артист, отменил премьерный спектакль "Пока существует пространство".

Ожидается, что на сцену актер в этом спектакле теперь выйдет лишь в феврале 2018 года.

"В связи с болезнью артиста спектакль "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря 2017 года, ПЕРЕНОСИТСЯ на 5 февраля 2018 года. Билеты действительны", – говорится в официальном сообщении "Современника".

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.