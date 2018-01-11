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    Что в дроне тебе моем? Об открытии новой военной эпохи

    (обновлено: )20520
    Характер боевых действий ближайшего будущего во многом определяют технологии применения автономных летательных аппаратов, которые могут нести на борту разведывательную аппаратуру или ударное вооружение.
    Фестиваль беспилотников в Киеве
    РИА Новости Украина

    Александр Хроленко, военный обозреватель

    Не так давно российские специалисты противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили террористическую атаку в Сирии с использованием 13 дронов. Так была написана новая страница тактики отражения массированного удара беспилотных летательных аппаратов.

    В ночь на 6 января беспилотники стартовали с подконтрольной "умеренной оппозиции" территории в провинции Идлиб (граничащей с Турцией). По пути к целям на российских военных базах Хмеймим и Тартус семь дронов были уничтожены средствами ПВО, остальные перехвачены подразделениями РЭБ. Три аппарата удалось посадить и рассмотреть поближе (три взорвались при посадке).

    Эксперты установили, что беспилотники изготовлены с использованием современных технологий наведения по GPS и способны действовать в радиусе 100 км от оператора.

    Лучшие фото 2017 сделанные с помощью дронов
    dronestagr.am
    Лучшие фото года, сделанные с помощью дронов

    Расшифровка данных показала, что атаковали боевики террористической группировки "Ахрар аш-Шам". При этом в международном воздушном пространстве неподалеку от Хмеймима и Тартуса на высоте 7 тысяч метров около четырех часов находился разведывательный самолет ВМС США.

    В Пентагоне сразу же заявили о доступности дронов на открытом рынке, а в Минобороны РФ поинтересовались, где находится данный "рынок" и какая спецслужба торгует данными космической разведки?

    Российская сторона призвала Анкару строже выполнять обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Идлиб", что особенно важно в преддверии заседания Конгресса сирийского национального диалога в Сочи (открытие намечено на 28 января).

    Как бы то ни было, 6 января 2018 года началась новая эра массированного боевого применения ударных беспилотников, о котором ранее лишь рассуждали военные теоретики и эксперты.

    Тактика и технологии "роя"

    Характер боевых действий ближайшего будущего во многом определяют технологии применения автономных летательных аппаратов, которые могут нести на борту разведывательную аппаратуру или ударное вооружение, и способны достигать целей на расстоянии в сотни и тысячи километров. Тем не менее, технологическая борьба обостряется.

    Одиночную воздушную цель проще засечь и уничтожить. Развитие искусственного интеллекта, возможностей автономного передвижения и связи открывает перспективу эффективного использования в боевой обстановке "роя" беспилотников. И атака 13 беспилотников в Сирии дает много информации к размышлению специалистам ПВО, РЭБ, оборонно-промышленного комплекса.

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    Возможно, американский самолет-разведчик неслучайно кружил 6 января неподалеку от Хмеймима. Специалисты Пентагона могли знать о воздушной атаке боевиков заранее, и получили возможность в режиме реального времени отследить боевую работу российской ПВО и систем РЭБ (дальность обнаружения разновысотных целей, скорость и эффективность реагирования).

    Очевидно, западные специалисты прямо или косвенно (помогая в организации или закрывая глаза на сомнительные поставки комплектующих) участвовали в террористической атаке "роя" беспилотников 6 января. Для программирования контроллеров управления дронов самолетного типа и сброса боеприпасов с использованием системы GPS необходима приличная инженерная подготовка в одной из развитых стран. Не обязательно США или Европы. К примеру, мировым лидером в области разработки и производства беспилотников считается Израиль – одна только компания Aeronautics имеет 70 клиентов из 52 стран.

    Сирийский "рой" показал нулевую эффективность, и все же отныне Вашингтон, Берлин, Брюссель, Лондон, Париж и другие цивилизованные столицы не застрахованы от террористических атак с использованием ударных беспилотников, добытых на "открытом рынке". Располагают ли наши партнеры оборонительными средствами типа ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"?

    Боевая эффективность

    Даже в опытных руках ударные дроны приносят больше вреда, чем пользы. Беспилотная война приводит к непредсказуемым последствиям – от ударов дронов гибнет в десять раз больше мирных жителей, чем от атак пилотируемых летательных аппаратов.

    Анализ результатов боевого применения на различных театрах военных действий (ТВД) показывает недостаточную эффективность беспилотников.

    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН
    Лукаш: в религиозной войне нет компромисса

    К примеру, американский MQ-1 Predator поражает в среднем 17 целей из ста (причем на 10 уничтоженных боевиков приходится около 700 погибших мирных жителей). Основное ударное средство американских БПЛА – управляемые ракеты AGM-114 Hellfire – в густонаселенном регионе могут оказаться избыточно разрушительными и смертоносными.

    Афганская хроника беспилотной войны: из 200 погибших от американских авиаударов с января 2012 года по февраль 2013-го целями операции являлись только 35 человек, остальные – случайные жертвы.

    Операции БПЛА в Пакистане по эффекту сопоставимы с террористическими актами, статистика свидетельствует: за несколько лет американскими беспилотниками убиты более 3000 мирных жителей, многие сотни человек были ранены.

    Несовершенство технологии боевого применения ударных беспилотников доказано трагедиями в Сомали, Ливии и Йемене.

    Американцы впервые использовали дроны после терактов 11 сентября 2001 года в операциях против афганских талибов. В беспилотной борьбе с терроризмом Пентагон за 16 лет обрел опыт, расширил географию применения. И все же подобная концепция боевых действий требует серьезной доработки "железа". Поле зрения оптико-электронных систем пока не обеспечивает точную идентификацию объектов. Ударные дроны не всегда отличают боевиков от мирных жителей. Из-за недостатка информации операторы зачастую не знают, какую именно цель они ликвидируют.

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    В случаях с террористическими атаками последствия могут быть еще более ужасающими. В то же время существующие радиоэлектронные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам при эффективном воздействии на каналы связи (с операторами) или системы навигации превращают ударные или разведывательные аппараты в бесполезный металл.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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