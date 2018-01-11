Что в дроне тебе моем? Об открытии новой военной эпохи

Александр Хроленко, военный обозреватель

Не так давно российские специалисты противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили террористическую атаку в Сирии с использованием 13 дронов. Так была написана новая страница тактики отражения массированного удара беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 6 января беспилотники стартовали с подконтрольной "умеренной оппозиции" территории в провинции Идлиб (граничащей с Турцией). По пути к целям на российских военных базах Хмеймим и Тартус семь дронов были уничтожены средствами ПВО, остальные перехвачены подразделениями РЭБ. Три аппарата удалось посадить и рассмотреть поближе (три взорвались при посадке).

Эксперты установили, что беспилотники изготовлены с использованием современных технологий наведения по GPS и способны действовать в радиусе 100 км от оператора.

Расшифровка данных показала, что атаковали боевики террористической группировки "Ахрар аш-Шам". При этом в международном воздушном пространстве неподалеку от Хмеймима и Тартуса на высоте 7 тысяч метров около четырех часов находился разведывательный самолет ВМС США.

В Пентагоне сразу же заявили о доступности дронов на открытом рынке, а в Минобороны РФ поинтересовались, где находится данный "рынок" и какая спецслужба торгует данными космической разведки?

Российская сторона призвала Анкару строже выполнять обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Идлиб", что особенно важно в преддверии заседания Конгресса сирийского национального диалога в Сочи (открытие намечено на 28 января).

Как бы то ни было, 6 января 2018 года началась новая эра массированного боевого применения ударных беспилотников, о котором ранее лишь рассуждали военные теоретики и эксперты.

Тактика и технологии "роя"

Характер боевых действий ближайшего будущего во многом определяют технологии применения автономных летательных аппаратов, которые могут нести на борту разведывательную аппаратуру или ударное вооружение, и способны достигать целей на расстоянии в сотни и тысячи километров. Тем не менее, технологическая борьба обостряется.

Одиночную воздушную цель проще засечь и уничтожить. Развитие искусственного интеллекта, возможностей автономного передвижения и связи открывает перспективу эффективного использования в боевой обстановке "роя" беспилотников. И атака 13 беспилотников в Сирии дает много информации к размышлению специалистам ПВО, РЭБ, оборонно-промышленного комплекса.

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Возможно, американский самолет-разведчик неслучайно кружил 6 января неподалеку от Хмеймима. Специалисты Пентагона могли знать о воздушной атаке боевиков заранее, и получили возможность в режиме реального времени отследить боевую работу российской ПВО и систем РЭБ (дальность обнаружения разновысотных целей, скорость и эффективность реагирования).

Очевидно, западные специалисты прямо или косвенно (помогая в организации или закрывая глаза на сомнительные поставки комплектующих) участвовали в террористической атаке "роя" беспилотников 6 января. Для программирования контроллеров управления дронов самолетного типа и сброса боеприпасов с использованием системы GPS необходима приличная инженерная подготовка в одной из развитых стран. Не обязательно США или Европы. К примеру, мировым лидером в области разработки и производства беспилотников считается Израиль – одна только компания Aeronautics имеет 70 клиентов из 52 стран.

Сирийский "рой" показал нулевую эффективность, и все же отныне Вашингтон, Берлин, Брюссель, Лондон, Париж и другие цивилизованные столицы не застрахованы от террористических атак с использованием ударных беспилотников, добытых на "открытом рынке". Располагают ли наши партнеры оборонительными средствами типа ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"?

Боевая эффективность

Даже в опытных руках ударные дроны приносят больше вреда, чем пользы. Беспилотная война приводит к непредсказуемым последствиям – от ударов дронов гибнет в десять раз больше мирных жителей, чем от атак пилотируемых летательных аппаратов.

Анализ результатов боевого применения на различных театрах военных действий (ТВД) показывает недостаточную эффективность беспилотников.

К примеру, американский MQ-1 Predator поражает в среднем 17 целей из ста (причем на 10 уничтоженных боевиков приходится около 700 погибших мирных жителей). Основное ударное средство американских БПЛА – управляемые ракеты AGM-114 Hellfire – в густонаселенном регионе могут оказаться избыточно разрушительными и смертоносными.

Афганская хроника беспилотной войны: из 200 погибших от американских авиаударов с января 2012 года по февраль 2013-го целями операции являлись только 35 человек, остальные – случайные жертвы.

Операции БПЛА в Пакистане по эффекту сопоставимы с террористическими актами, статистика свидетельствует: за несколько лет американскими беспилотниками убиты более 3000 мирных жителей, многие сотни человек были ранены.

Несовершенство технологии боевого применения ударных беспилотников доказано трагедиями в Сомали, Ливии и Йемене.

Американцы впервые использовали дроны после терактов 11 сентября 2001 года в операциях против афганских талибов. В беспилотной борьбе с терроризмом Пентагон за 16 лет обрел опыт, расширил географию применения. И все же подобная концепция боевых действий требует серьезной доработки "железа". Поле зрения оптико-электронных систем пока не обеспечивает точную идентификацию объектов. Ударные дроны не всегда отличают боевиков от мирных жителей. Из-за недостатка информации операторы зачастую не знают, какую именно цель они ликвидируют.

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В случаях с террористическими атаками последствия могут быть еще более ужасающими. В то же время существующие радиоэлектронные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам при эффективном воздействии на каналы связи (с операторами) или системы навигации превращают ударные или разведывательные аппараты в бесполезный металл.

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