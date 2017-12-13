Смертельное ДТП в Харькове: Дронову стало плохо в суде

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КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Киевском райсуде Харькова не могут избрать повторную меру пресечения второму участнику ДТП на ул. Сумской Геннадию Дронову. Как передает корреспондент "Сегодня", заседание до сих пор не началось, так как Дронову стало плохо и ему вызвали "скорую".

Вместе с тем, подчеркнул водитель "Туарега", вину он не признает.

"Я ехал на "зеленый" сигнал светофора. Если я и тронулся на желтый, то на перекрестке был на зеленый. Чувствую себя очень плохо, необходимой помощи в СИЗО не получаю. Я не голодаю, у меня идет отторжение пищи. Не могу ни пить, ни есть. Если меня опять закроют, я протяну пять дней", – сказал Дронов.

В среду суд рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении ареста Зайцевой и срока ее содержания в следственном изоляторе. На заседании Зайцева признала свою вину.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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