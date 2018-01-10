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    Дроны атаковали "Хмеймим" из района, контролируемого умеренной оппозицией

    (обновлено: )21540
    Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Атаковавшие российскую базу в Сирии "Хмеймим" дроны вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого формированиями умеренной оппозиции, сообщает официальный печатный орган министерства обороны РФ.

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    "Как сообщили в Минобороны России, было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооружёнными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что в связи с этим минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

    "В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам", — добавляется в сообщении.

    Ранее минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки на авиабазу "Хмеймим" и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам. Впоследствии Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников устройства и технологии "легко доступны" на "открытом рынке". Это заявление в свою очередь вызвало озабоченность у российского военного ведомства.

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