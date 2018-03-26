Соцсети: Шухевич в лодке, не считая рояля

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Дела давно минувших дней – преданья… Которые никогда не поздно уточнить. Главное – не переусердствовать. А примеров тому немало. Из последних – 10 фактов из жизни лидера Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, опубликованные украинским институтом нацпамяти к годовщине со дня рождения главы УПА.

"Шухевич увлекался путешествиями по рекам: на лодке проплыл из Галичины по Бугу и Висле до Балтики и обратно – на веслах против течения. (…) Однажды молодой Шухевич играл на фортепиано на вечеринке в карпатском городке. Инструмент привезли на телеге, но назад ценное фортепиано пожалели трясти на телеге, потому понесли на руках. Несли вместе со стулом, на котором сидел Шухевич, который продолжал играть всю дорогу", — по крайней мере, вот эти факты из жизни лидера УПА, упомянутые в статье сотрудника УИНП Леси Бондарук, вызвали в украинском сегменте соцсетей немалый интерес и весьма бурное обсуждение.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook