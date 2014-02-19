Лавров: РФ не будет назойливо навязывать Киеву пути выхода из кризиса

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва не станет навязывать Киеву по примеру западных коллег пути выхода из кризиса, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.



"Любые формы внешнего содействия урегулированию кризиса в рамках украинского конституционного поля мы будем поддерживать, но решать должны сама власть и оппозиция, которая представляет определенную часть населения в Верховной Раде", - сказал министр журналистам.



"Навязываться, как это пытаются чересчур назойливо делать наши западные партнеры, мы не хотим и другим не советуем, это только вредит делу", - отметил Лавров.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.