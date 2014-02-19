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    Лавров: РФ не будет назойливо навязывать Киеву пути выхода из кризиса

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Москва не станет навязывать Киеву по примеру западных коллег пути выхода из кризиса, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва не станет навязывать Киеву по примеру западных коллег пути выхода из кризиса, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

    "Любые формы внешнего содействия урегулированию кризиса в рамках украинского конституционного поля мы будем поддерживать, но решать должны сама власть и оппозиция, которая представляет определенную часть населения в Верховной Раде", - сказал министр журналистам.

    "Навязываться, как это пытаются чересчур назойливо делать наши западные партнеры, мы не хотим и другим не советуем, это только вредит делу", - отметил Лавров.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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