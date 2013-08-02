Аблязова обнаружили при слежке за его знакомой

ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Скрывавшийся после обвинений в хищении 6 миллиардов долларов у БТА-банка экс-глава совета директоров финучреждения Мухтар Аблязов был обнаружен в ходе слежки за его знакомой, бывшей женой украинского бизнесмена Сергея Тищенко Еленой, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.



Гражданин Казахстана Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд Экс-ан-Прованса сейчас решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, Россия и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова на Украину.



"Женщина, за которой следили - Елена Тищенко. Она экс-жена бизнесмена Сергея Тищенко, украинского бизнес-партнера Аблязова. На прошлой неделе она присутствовала на заседании суда (по одному из дел, связанных с якобы похищенными Аблязовым средствами). Она была взята под наблюдение после того, как покинула здание суда в Лондоне и вернулась во Францию", - сказал собеседник агентства.



СМИ ранее называли Тищенко юристом Аблязова, в лондонском суде она присутствовала как представитель компании International Petroleum Services Group Limited и отрицала, что Аблязов владеет активами компании.



Аблязов был задержан на одной из вилл в местечке Муан-Сарту в десяти километрах к северу от Канна. Экс-банкир снимал виллу Zenith с шестью спальнями, огромным парком и великолепным видом на окрестные холмы. Сотрудники полиции опознали Аблязова в ходе наблюдения за виллой, которую после появления в Лондоне посещала Тищенко.