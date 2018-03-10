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    Мухтар Аблязов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Франция решила экстрадировать в РФ экс-главу БТА Банка Аблязова - СМИ
    12:14 12.10.2015
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    Указ об экстрадиции Аблязова был подписан премьер-министром страны Мануэлем Вальсом еще 17 сентября, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов банкира.
    БТА-банк
    Италия предоставила статус политбеженца супруге экс-главы БТА Банка
    23:59 18.04.2014
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    Спецкомиссии МВД Италии приняла решение о предоставлении статуса политических беженцев супруге бывшего главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова - Алме Шалабаевой и ее несовершеннолетней дочери Алуе.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Защита Аблязова подала жалобы на решения о его экстрадиции
    18:17 15.01.2014
    25Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Адвокаты беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова подали кассационные жалобы на решение суда французского города Экс-ан-Прованс о его экстрадиции в Россию и в Украину.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Адвокат: Аблязов обжалует решение французского суда о его экстрадиции
    16:16 09.01.2014
    10Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Защита беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова в кассационном порядке обжалует решение суда французского Экс-ан-Прованса об экстрадиции бизнесмена в Россию или в Украину, сообщил адвокат Аблязова Бруно Ребсток.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Эксперт: решение об экстрадиции Аблязова облегчит возврат средств
    14:47 09.01.2014
    18Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    По словам юридического консультанта БТА Банка во Франции Антонина Леви, не имеет значения, будет ли Аблязов обжаловать решение суда о депортации, так как обжалование коснется лишь процессуальных вопросов.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Суд Франции постановил экстрадировать Аблязова в РФ или в Украину
    12:55 09.01.2014
    20Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Экс-глава совета директоров БТА Банка гражданин Казахстана Аблязов был задержан во Франции 31 июля на Лазурном берегу. Выдачи банкира добивались три страны: Россия, Украина и Казахстан.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Французская прокуратура настаивает на экстрадиции Аблязова в Россию
    18:52 12.12.2013
    7Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Генеральная прокуратура французского города Экс-ан-Прованс требует удовлетворить российский запрос об экстрадиции беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова в РФ.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Обвинитель просит удовлетворить экстрадицию Аблязова в Украину
    14:05 12.12.2013
    8Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Обвинитель по делу экс-главы казахстанского банка Мухтара Аблязова Соланж Легра обратилась к апелляционному суду города Экс-ан-Прованс с просьбой удовлетворить запрос об экстрадиции беглого банкира в Украину.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Суд во Франции начал рассматривать запрос об экстрадиции Аблязова
    12:58 12.12.2013
    3Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Суд французского города Экс-ан-Прованс начал в четверг рассмотрение запроса об экстрадиции на Украину экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова. Начало рассмотрение запроса вновь было перенесено на неделю.
    Молоточек судьи
    Рассмотрение дела об экстрадиции Аблязова в Украину перенесено
    14:13 05.12.2013
    8Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Суд французского города Экс-ан-Прованс отложил начало рассмотрение запроса об экстрадиции на Украину казахстанского банкира Мухтара Аблязова до 12 декабря.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    БТА Банк настаивает на содержании беглого банкира Аблязова под стражей
    15:44 03.10.2013
    12Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    БТА Банк приветствует решение французского суда, отклонившего ходатайство об освобождении из-под стражи Аблязова, и считает, что подозреваемый в причастности к хищениям более 6 миллиардов долларов экс-банкир может скрыться.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Суд во Франции вновь отказался освободить Аблязова из-под стражи
    13:24 03.10.2013
    5Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс на юге Франции вновь отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова до принятия решения о его возможной экстрадиции.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Глава Нацбанка Казахстана: Аблязова правильнее судить в Европе
    17:45 17.09.2013
    9Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Казахстану будет сложно доказать международному сообществу справедливость суда над экс-главой совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, правильнее его судить на территории Франции или Англии, считает председатель Нацбанка Казахстана.
    Суд арестовал Елену Тищенко
    Суд в Москве арестовал Елену Тищенко по "делу БТА Банка"
    17:35 03.09.2013
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    Скрывавшийся после обвинений в хищении 6 миллиардов долларов у БТА банка Аблязов был обнаружен в ходе слежки за Тищенко, экс-женой бизнесмена Сергея Тищенко, украинского бизнес-партнера Аблязова.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Рассмотрение запроса об экстрадиции Аблязова может начаться в сентябре
    17:00 22.08.2013
    8Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Суд во Франции начнет рассматривать запрос об экстрадиции экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова в сентябре, а до этого времени он будет находиться за решеткой.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    СМИ: суд оставил Аблязова под арестом во Франции
    16:17 22.08.2013
    10Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс в четверг решил оставить под арестом экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова, защита которого просила освободить его под подписку о невыезде.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Россия направила во Францию запрос о выдаче Аблязова
    19:25 20.08.2013
    8Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Российская прокуратура направила во Францию запрос о выдаче экс-председателя совета директоров казахстанского БТА Банка Аблязова, сообщил замгенпрокурора Александр Звягинцев.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Финполиция Казахстана возбудила еще несколько дел в отношении Аблязова
    10:37 07.08.2013
    8Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Агентство финполиции Казахстана возбудило ряд новых уголовных дел в рамках расследования фактов хищения денежных средств из БТА Банка, который ранее возглавлял Мухтар Аблязов, арестованный в конце июля во Франции.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Казахстан будет использовать все возможности для возвращения Аблязова
    09:12 06.08.2013
    6Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    "Генпрокуратурой Казахстана предпринимаются все усилия по возвращению Аблязова в Казахстан. Все имеющиеся возможности будут использованы", - сказал представитель генеральной прокуратуры Казахстана.
    Предположительно, экс-жена бизнесмена Сергея Тищенко Елена
    Стали доступны фотоснимки слежки детективов за Аблязовым
    20:14 02.08.2013
    39Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    На них предположительно изображена Тищенко, выходящая с покупками из магазина в Лондоне, а также переходящая улицу в лондонском районе Сити. На двух других снимках сыщики запечатлели виллу, которую, по их версии, арендовал банкир.
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