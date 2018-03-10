Спецкомиссии МВД Италии приняла решение о предоставлении статуса политических беженцев супруге бывшего главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова - Алме Шалабаевой и ее несовершеннолетней дочери Алуе.
Защита беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова в кассационном порядке обжалует решение суда французского Экс-ан-Прованса об экстрадиции бизнесмена в Россию или в Украину, сообщил адвокат Аблязова Бруно Ребсток.
По словам юридического консультанта БТА Банка во Франции Антонина Леви, не имеет значения, будет ли Аблязов обжаловать решение суда о депортации, так как обжалование коснется лишь процессуальных вопросов.
Обвинитель по делу экс-главы казахстанского банка Мухтара Аблязова Соланж Легра обратилась к апелляционному суду города Экс-ан-Прованс с просьбой удовлетворить запрос об экстрадиции беглого банкира в Украину.
Суд французского города Экс-ан-Прованс начал в четверг рассмотрение запроса об экстрадиции на Украину экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова. Начало рассмотрение запроса вновь было перенесено на неделю.
БТА Банк приветствует решение французского суда, отклонившего ходатайство об освобождении из-под стражи Аблязова, и считает, что подозреваемый в причастности к хищениям более 6 миллиардов долларов экс-банкир может скрыться.
Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс на юге Франции вновь отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова до принятия решения о его возможной экстрадиции.
Казахстану будет сложно доказать международному сообществу справедливость суда над экс-главой совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, правильнее его судить на территории Франции или Англии, считает председатель Нацбанка Казахстана.
Агентство финполиции Казахстана возбудило ряд новых уголовных дел в рамках расследования фактов хищения денежных средств из БТА Банка, который ранее возглавлял Мухтар Аблязов, арестованный в конце июля во Франции.
На них предположительно изображена Тищенко, выходящая с покупками из магазина в Лондоне, а также переходящая улицу в лондонском районе Сити. На двух других снимках сыщики запечатлели виллу, которую, по их версии, арендовал банкир.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".